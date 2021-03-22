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紫斑蝶北返先遣部隊抵林內！單日近4千隻　下周可望大量飛出　

▲平地賞蝶可帶相機或使用手機錄影，最佳紀錄可以使用「慢動作錄影」，播放時觀察效果較佳。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲平地賞蝶可帶相機或使用手機錄影，最佳紀錄可以使用「慢動作錄影」，播放時觀察效果較佳。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

林內鄉今年再次舉辦紫斑蝶季活動，每年春初時節紫斑蝶北返的必經之地，翩翩飛舞的紫斑蝶群吸引遊客透過雙眼及影像見證遷徙畫面。台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥表示，上週五已有先遣部隊抵達，單日累計約有3、4千隻，最高量一分鐘約50隻，待天氣回溫後在下週可期待紫斑蝶大量飛出。

為將紫斑蝶生態推廣給更多人知道，林內鄉公所於今(22)日在林內鄉觸口辦理「2021年紫斑蝶季活動」宣傳記者會，因國際新冠病毒疫情尚未趨緩，往年於林內鄉公所前廣場辦理紫斑蝶季大型活動及免費接駁車今年為之取消，並將活動地點移至紫斑蝶必經之處，林內鄉觸口高速公路涵洞舉行。

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▲平地賞蝶可帶相機或使用手機錄影，最佳紀錄可以使用「慢動作錄影」，播放時觀察效果較佳。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林內鄉公所於今日在林內鄉觸口辦理「2021年紫斑蝶季活動」宣傳記者會，並將活動地點移至紫斑蝶必經之處，林內鄉觸口高速公路涵洞舉行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林內鄉鄉長張維崢表示，因應防疫措施，今年紫斑蝶季除了縮小活動規模，並特別設計限量紫斑蝶主題口罩發送給前來的遊客，讓遊客除賞蝶外也不忘做好防疫工作。2021林內鄉紫斑蝶季活動將於3月27日、28日及4月2日、3日兩週在林內鄉觸口熱鬧舉辦，規劃一系列好玩活動，包括紫蝶生態導覽、林內味市集、尋寶闖關及好禮摸彩活動另活動結合紫蝶生態導覽、在地小農市集、闖關活動等方式，讓遊客們深度認識林內。

▲平地賞蝶可帶相機或使用手機錄影，最佳紀錄可以使用「慢動作錄影」，播放時觀察效果較佳。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲紫斑蝶飛越時會遭車輛撞擊或被車流干擾，高速公路局於國道3號北上252公里處架設護網，引導紫斑蝶飛得更高。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥副理事長表示，今年氣溫有冷到，紫斑蝶在蝴蝶谷逗留比較久，比往年慢了約2週出發，陸陸續續最近都有看到牠們出來，上週五、六已有先遣部隊抵達，單日累計約有3、4千隻，最高量一分鐘約50隻，因近日氣溫下降，待天氣回溫後在下週或下下週可以期待紫斑蝶大量飛出。

去年總量38萬隻屬近年最多，歷年紀錄中很少的5萬多隻也有，所以無法準確物預估，以去年觀察紀錄中得知天氣非常平穩，目前還在觀察，希望可以達到像去年或前年的蝶量，今年有些花開得不錯可能吸引蝴蝶停駐，天氣好再繼續北飛。

天氣好的時候可前往觸口觀賞紫斑蝶都有機會看到大量，高速公路上如經遷徙路段，請保持車速即可以避免發生行車危險，平地賞蝶可帶相機或使用手機錄影，最佳紀錄可以使用「慢動作錄影」，播放時觀察效果較佳。

▲平地賞蝶可帶相機或使用手機錄影，最佳紀錄可以使用「慢動作錄影」，播放時觀察效果較佳。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲平地賞蝶可帶相機或使用手機錄影，最佳紀錄可以使用「慢動作錄影」，播放時觀察效果較佳。（圖／記者蔡佩旻攝）


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