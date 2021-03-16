蘋果快閃回饋又來了　Airpods Pro流血價現省5千

▲東森購物ETmall「APPLE旗艦館」將於3/20當天推出一日快閃回饋。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

電商造節、快閃回饋陸續展開，東森購物ETmall「APPLE旗艦館」將限時推出Apple Day，蘋果系列商品不但享有快閃回饋，入手iPhone 12最高更可省下4,564元；蝦皮購物則打造3.18「月中狂購節」，攜手眾多品牌祭出最低3折，其中Airpods Pro下殺現省5,000元，另外還可用1元帶回Innisfree眉筆。

東森購物ETmall「APPLE旗艦館」預計於3/20推出Apple Day快閃回饋，當天買AirPods Pro現折1,300元、HomePod mini 97折起、Apple Watch全系列95折起、MacBook全系列95折起再贈轉接器，打算換新機的果粉，更可趁這波購買iPhone 12，網路優惠價23,888元起，最高現折3,012元之外，搭配刷富邦J卡再回饋3%Line Points，登記再送3.5%提貨券，總計最多可省下4,564元。

蝦皮購物推出「月中狂購節」，首檔將於3/18登場，祭出品牌商品最低3折起、必搶1元夯品、蝦幣100%回饋等多重優惠，AHC黃金逆時超導胜肽緊緻全臉眼霜買一送一只要1,100元；巴黎萊雅積雪草青春露/奇蹟露2入組，原價2,621元下殺36折，不到千元即可入手；原價7,290元的AirPods Pro藍芽無線降噪耳機下殺3折，祭出2,187元流血價，買到現省5,000元。每週四的快閃1元必buy專區，則有Innisfree雙頭旋轉眉筆、愛康超透氣衛生棉、銷魂梅等精選商品只要1元。

▲AirPods Pro。（圖／取自蘋果官網）

針對這波「月中購狂節」，蝦皮購物重點主打優惠券，3/18當天指定時段將發送四大超商299元免運券，人人都有不用搶，還有蝦幣100%回饋券，將於00:00、12:00、18:00三大時段限量開搶，另外亦可鎖定蝦皮商城92折券、3C家電品牌專屬折價券，尤其00:00至2:00深夜限定的商城85折神券，用來購買iPhone商品最划算，以原價41,400元的iPhone 12 Pro Max 256GB來說，搭配使用賣場折扣券及蝦皮商城92折券，可享疊加的雙重優惠，只要37,688元。