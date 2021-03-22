程序沒走完！楊志良拒打國產疫苗　重砲批「想外銷鬼才跟你買」

▲台灣社會調查所所長、前衛生署署長楊志良。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

台灣社會調查所所長、前衛生署署長楊志良今（22日）發表最新千人電訪民調，有超過4成民眾表示，會因政府帶頭接種提高施打意願，但當被問及如果有國產疫苗願不願意接種，楊志良不但秒回「絕對不打」，更直言會帶人去衛福部抗議，因他認為國產疫苗沒走完完整流程，如果為此還想拚外銷「鬼才跟你買。」

楊志揚表示，國外新冠疫苗都是走完3期完整試驗才通過緊急授權，但國產疫苗僅通過2期試驗，就能申請緊急授權使用（EUA），質疑「為什麼要打？」他更進一步表示，如果開放接種他不但絕對不打，還要帶人去衛福部抗議。

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▲台大醫院醫護今接種首批AZ疫苗。（圖／台大醫院提供）

楊志良也批評，台灣太晚開始研發新冠疫苗，也沒有支持建立自己的疫苗廠，像美國前總統川普就砸100億美元支持疫苗研發，但台灣腳步太慢，「如果去尋求AZ授權今天才不會這麼慘。」

對於台灣何時能解封，楊志良認為雖然美國喊7月全面解封，但受到變種病毒影響，美國專家認為要年底才能解封，他則預估今年全球疫苗會生產過剩，加上新疫苗不斷增加，屆時價格可能下降，如果台灣能在年底大量施打、等待第二劑接種時間和達到群體免疫時間，最快明年就能全面解封，和其他國家來往。

針對不良反應事件，楊志良提醒應成立獨立審查委員會，楊志良說，開打後「一定會有人接種完當天往生」，因此成立審查委員會可調查是否真的是因為疫苗影響，還是因時間順序等原因導致。

楊志良舉例，10年前接種H1N1國光疫苗時，時任行政院院長的吳敦義原本要早上第一個接種，當時軍營外已有許多民眾排隊，結果吳敦義遲到，反而因禍得福，當時排第3個的民眾因癲癇發作倒下去，楊志良說，如果該名民眾是接種完才發作，那結果就會不一樣，所以強調「調查時序很重要」。