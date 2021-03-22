上次嗆母「一起死」！高雄男又扛瓦斯桶點火恐嚇　重判2年5月

▲104年時廖男就曾因向母親討1000元不成，持瓦斯桶揚言放火燒屋，去年他故態復萌被法院加重刑罰2年5月。（圖／高市府警局三民二分局提供）

記者林冠吟／高雄報導

高雄一名廖姓男子104年時就曾因和媽媽討錢不成，扛瓦斯桶到客廳揚言「要死大家一起死」後，高雄地方法院依恐嚇危害安全罪，判處他有期徒刑4月。去年他因細故和母親發生口角，再度拿著瓦斯桶到客廳故技重施遭警方逮捕後，遭高雄地院依公共危險累犯加重刑罰，判他有期徒刑2年5個月。

廖姓男子104年時就曾和廖母索討1000元不成，從廚房搬來瓦斯揚言要和她同歸於盡，更對廖母怒吼「要死大家一起死」、「要放火燒屋」，嚇得廖母報警，警消到場後將他逮捕，高雄地院因廖男未將瓦斯洩出，依恐嚇危害安全罪判他有期徒刑4個月，得易科罰金。

去年12月廖男因房租問題，要求廖母打給房東遭拒未果，他再度拿著瓦斯桶到客廳恐嚇廖母，將瓦斯洩出後為阻止警消進入，更進一步用打火機點燃，最後廖男見事態嚴重才將瓦斯桶關閉，所幸未釀成更大的災禍。

警方將廖男逮捕歸案後，檢座依公共危險罪將廖男起訴偵辦，法院認為廖男並非初犯，且明知住處為集合式住宅，點燃瓦斯放火有可能波及他人生命財產的可能性，對公共安全的危害不輕，依公共危險罪加重廖男刑罰，判他有期徒刑2年5個月，全案仍可上訴。

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