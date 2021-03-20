金門深夜槍響！陸軍上兵酒駕拒檢「倒車衝撞」　警連開3槍制止

記者林名揚、陳韻如／金門報導

金門金湖鎮19日深夜傳出槍響！一名周姓陸軍上兵深夜駕著白色轎車，沒想到他一見到警方上前攔查，竟加速逃離，甚至是衝撞警方，警方情急之下只好朝前輪連開3槍示警，並一路緊追。直到轎車自撞金沙鎮鵲山圓環後才因此停下，警方見狀立刻上前逮人，並對周男實施酒測，其酒測值竟達0.35毫克，全案將依觸犯刑法公共危險、妨害公務及毀損等罪嫌移送法辦。

▲陸軍上兵酒駕拒檢，警開三槍制止 。（圖／記者林名揚翻攝）

金湖分局警方表示，19日晚間11時許擴大臨檢收勤返回分局途中，一輛白色轎車停放在路邊，而車上乘客身體不適在一旁嘔吐，警方見狀上前關心，不料，車上人員一見到警車靠近，隨即要求該名乘客上車想逃離現場，甚至還倒車衝撞警車及警方。

▲▼周男在逃逸途中自撞鵲山圓環才停下，全案警方也將依法送辦。（圖／記者林名揚翻攝）

警方當時為保護人身安全，情急之下朝轎車左前輪連開3槍，但轎車仍一路狂飆，警方也緊跟在後，不過就在車輛行經金沙鎮鵲山圓環時因車速過快，擦撞圓環後，再撞擊路邊岩石才停下，且車上5人隨即棄車逃逸。警方見狀立刻上前將人逮捕，沒想到赫然發現開車的竟是一名陸軍金防部周姓上兵，警方隨後將受傷的周男及李姓乘客送醫。

周男經酒測後，酒測值竟達0.35毫克，警方隨即將人帶回，全案訊後也將依觸犯刑法公共危險、妨害公務及毀損等罪嫌將周姓駕駛移送金門地檢署偵辦。

對此，金防部表示，周男19日為休假期間，但卻因酒駕遭捕，金防部也將依「刑懲併行」原則重懲列汰。

金防部強調，國軍對於酒駕禁令宣導不遣餘力，並三令五申要求所屬官兵確實遵行；然仍有官兵心存僥倖，以身試法，本部表達譴責與遺憾，除配合檢警審理調查，同時援引為案例，強化軍、法紀教育，以嚴肅軍紀，杜絕類案。

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