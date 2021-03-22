台中6大醫院院長帶頭打AZ疫苗　醫護：比打流感還不痛

▲AZ疫苗開打，台中6大醫院院長帶頭打，醫護透露：比打流感還不痛。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

首批牛津AZ疫苗今天開打，第一線醫護人員列為首波接種對象。中山附醫總院長蔡明哲、中國附醫院長周德陽紛紛率領旗下團隊醫護接種疫苗，蔡明哲說，打完無不適感，像是被蚊子叮了一般；周德陽則說，比打流感還不痛。此外，今日中山接種的醫護裡團隊有一位長相清秀的呼吸治療師王郁喬，她透露照顧疑似病例時也會遇到插管救治情況，施打疫苗後多了保護效果，自己也安心。

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▲中山附醫總院長蔡明哲。（圖／記者游瓊華攝）



台中市衛生局表示，中央總共配撥5900劑AZ疫苗到台中，由中山附醫、中國附醫、台中榮總、台中醫院、童醫院以及光田等6家醫院負責接種。中國附醫院長周德陽，中山附醫總院長蔡明哲都親自帶頭施打，也表示對疫苗保護力有信心。蔡明哲今天與中山醫大校長黃建寧等10位醫護團隊一起接種，蔡明哲指出，中山附醫有3500位醫護同仁，第一批疫苗僅600人份、數量不多，都要用在刀口上，因此以第一線醫護最優先，年底前一定完成，他呼籲未來開放民眾接種後，鼓勵民眾踴躍施打疫苗，保護自己。

▲呼吸治療師王郁喬，透露照顧疑似新冠病例時也會遇到插管救治情況，施打疫苗後多了保護效果，自己也安心。（圖／記者游瓊華攝）

呼吸治療師王郁喬則說，呼吸治療師照顧的病人多以重症為主，在照顧新冠肺炎患者扮演重要角色，去年院內有照護新冠重症患者，有嚴重呼吸衰竭，當時是由其他同仁協助插管治療以及介入呼吸照護，現在多以照護疑似病例為主，今天來打疫苗不會特別緊張，接種後覺得多一點保護效果，也安心點。

▲中國附醫院長周德陽率領旗下團隊醫護接種疫苗。（圖／記者游瓊華攝）