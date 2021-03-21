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北韓駐馬大使館「燒文件」狂冒煙…外交人員全撤離！　國旗拆光光

▲▼北韓駐馬來西亞大使館人員撤離。（圖／路透）

▲北韓駐馬來西亞大使館。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

北韓日前宣布因引渡問題，宣布和馬來西亞斷交，終止兩國自1973年至今的邦交關係。根據大馬當地媒體報導，北韓大使館的人員和家屬預計在21日中午全面離境，而大使館現場不但拉起封鎖線，大使館內的招牌、國旗也被拆下，館內還飄出陣陣煙霧，疑似正在燒毀機密文件。

北韓當局19日表示，因馬來西亞將涉嫌「洗錢」的56歲北韓公民文哲明（Mun Chol Myong）引渡到美國受審，此舉讓北韓無法接受，因此宣布兩國斷交；馬來西亞當局也隨即通知北韓駐馬外交官在48小時內攜其家屬離境。

昨天下午大使馆内也冒出阵阵烟雾，相信是使馆人员在焚烧文件...... https://www.chinapress.com.my/?p=2442322 #第369天 #COVID_19 ⬇看过来⬇ ✌送新闻给你...

China Press (中國報) 發佈於 2021年3月20日 星期六

根據《中國報》、《星洲網》報導，北韓大使館的工作人員從21日清晨開始，就將好幾箱物品運上車，館內還飄出陣陣煙霧，疑似正在燒毀機密文件，現場也拉起層層封鎖線。除此之外，大使館外的招牌、北韓的國徽、國旗也全數拆除，象徵兩國的外交關係正式畫下句點。

▲▼北韓駐馬來西亞大使館人員撤離。（圖／達志影像／美聯社）

▲多名醫護人員一早便進入大使館。（圖／達志影像／美聯社）

當地記者也目擊，有多名醫護人員一早便進入大使館，推測是要替北韓人員進行離境前的新冠肺炎檢測；據了解北韓的官員與其家屬約在上午10時左右搭乘巴士離開，預計中午12時就會搭機返國。

►北韓恐成「國際孤兒」！激情怒喊斷交馬來西亞後...才發現沒朋友
►北韓單方面喊斷交！大馬狠嗆「不友善」　怒轟外交官48hrs內離境

聽Podcast掌握國際局勢

 
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