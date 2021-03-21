酒駕竊盜排擠辦案資源　劍青檢改推修法：擴大現行犯不予解送範圍

▲檢察官內勤法治與實務研討會中，檢察官與立委均建議推動修法，擴大現行犯不予解送範圍。（圖／劍青檢改提供）

記者劉昌松／台北報導

《刑事訴訟法》規定，現行犯逮捕後，應即解送檢察官，只有法定刑1年以下之罪者，得經檢察官許可不予解送，但是現行酒駕、施用毒品、超商竊盜等刑案，都是超過門檻的須解送案件，每天花費大量偵辦人力物力，排擠重大刑案的偵查資源與時間，劍青檢改周末舉行研討會，建議司法院修法，擴大不與解送範圍，高檢署與法務部官員都表示支持相關修法。

▲各國現行犯逮捕流程對照。（圖／劍青檢改提供）

台中地檢署在2月份發生檢察官1次訊問4個酒駕人犯，開庭的檢察官被列重大缺失並報請考評不良好，引發一、二審內部爭議，檢改團體「劍青檢改」認為有必要檢討值班問題，因此在20日舉辦「檢察官內勤法治與實務研討會」，從實務上與德國、美國、日本比較檢討我國現行法律問題。

▲檢察總長江惠民。（圖／劍青檢改提供）

研討會由台北地檢署檢察官林達、蕭永昌，以及新北檢檢察官姜長志、彰化地檢檢察官陳宗元報告，會議上聚焦於現行《刑事訴訟法》第92條規定，逮捕現行犯後應即解送檢察官，法定刑一年以下之罪者，則得經檢察官許可不予解送。

依現行實務，警察逮捕解送檢察官的案件，以酒駕(公共危險)、施用毒品及竊盜案比例最高，但酒駕罪法定刑已由過去1年以下徒刑，修法提高為二年以下徒刑；施用毒品罪則為三年以下徒刑；尤其，許多超商竊盜案件，縱使竊取物價值僅100元，法定刑亦為五年以下徒刑，都必須解送，導致檢警花費大量資源在這類案件上，排擠了真正重大刑案要在24小時內處理的寶貴時間。

▲高檢署檢察長邢泰釗。（圖／劍青檢改提供）

與會者建議，如能修法將「不予解送的範圍」放寬，例如修法改為最重本刑五年以下徒刑之案件，或者列舉特定輕罪案類來放寬，最終仍由當天內勤檢察官許可不予解送，即可保障嫌疑犯受拘禁的狀態符合憲法比例原則，且節省警察解送輕罪人犯的耗損，也讓檢察官能專注於重大罪案現行犯的處理。

政大法律系楊雲驊教授指出，德國刑事訴訟法對於人身自由如此重大的侵害，要求法院的參與，無論是事前的羈捕令或現行犯逮捕後的審查，都是由法官來辦理，在我國卻完全沒有法官的介入，認為我國刑事訴訟法應當檢討修正，現行犯應當送法院審查。

▲檢察官蕭永昌。（圖／劍青檢改提供）

陳宗元檢察官則詳細介紹德國和美國的法制，現行犯逮捕也都是直接送請法院審查有無羈押必要，他也詳細澄清了這對檢察官的司法官屬性沒有影響，更與憲法第8條和大法官釋字第392號沒有關聯。

與會的3名立委都表態支持贊成修法，李貴敏認為檢察官工作如此繁重，允諾會協助向行政院主計總處爭取預算員額。蔡易餘以自己在家鄉所見的微罪案件為例，有些因為生計問題觸犯了輕微案件的老人家，在深夜被帶到地檢署後還不知道怎麼回家，可以考慮將輕罪和重罪分流不同處理。邱顯智委員也表示支持修法，如何將偵查資源做妥適分配，才能兼顧打擊犯罪和人權保障。

▲檢察官陳宗元。（圖／劍青檢改提供）

前立委黃國昌律師更以自身承辦刑事案件的經驗，以及曾經親身夜宿院檢，看到晚上燈火通明，一樣繁忙，認為現在檢警工作負擔應該妥適調整，並強調重點不是在減輕工作負擔，而是在如此繁重的工作負擔之下，應該如何調配資源比重，放在更重大的刑事案件上，讓檢警能有效溯源，真正打擊犯罪首腦。

由於主責修正《刑事訴訟法》的司法院並未派人出席，新時代法律學社表示，司法院回函理由是立法院開議後工作繁忙，林達檢察官表示，連三位立法委員都到場來聽取意見了，這樣重大的修法議題，司法院怎麼會反而不來？到場的高檢署檢察長邢泰釗及法務部檢察司林錦村司長則回應，基層檢察官工作辛勞，會持續進行改革，將資源有效配置，也支持相關修法。

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