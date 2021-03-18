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社會 社會焦點 保障人權

攝影師「林真理」拍服裝照　3少女被騙共浴入鏡「各收500元」

▲女高中生，女學生，制服，校園生活，低頭族，少女，女同學，交友。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲女國中生以為有機會代言服飾品牌，找2個朋友一起去給攝影師拍照，結果被騙。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

男子李瑋剛涉嫌在網路上1人分飾2角，假冒女性業務要尋找服飾品牌模特兒，再扮成「林真理」攝影師到場負責拍攝，去年5月，1名國中生誤信可以兼差小模還賺500元，找了2個朋友一起去，結果「林真理」要求3女一起去洗澡，由他輪流叫出來拍清涼穿著照，還拍下其中1女幫他口交的影片，台北地檢署18日依違反《兒少性剝削條例》起訴。

起訴指出，李男在2020年5月間，以女性名義臉書上物色對象，找到1名國中女孩子，相談甚歡，便佯稱自己扮演的女性正在幫服飾品牌找代言模特兒，將由攝影師「林真理」親自拍攝，每次拍攝代價500元，國中女生心動不以，還照林真理的請託，另外找了2個好朋友一起去。

結果李男扮演的「林真理」5月20日現身，載著3名國中少女到新北市中和區的摩鐵內，改稱不只是要拍品牌服飾，還需要拍攝大尺度的清涼照，3女信以為真，應李男要求，一起到浴室洗澡，等著李男輪流呼叫她們出去拍照，拍完得再回浴室。

李男就這樣輪流趁著和少女獨處機會，先後對3名少女上下其手，摸胸之外，還要其中1女幫他口交，並拍下影片，結束後各給3人500元，少女們回家後討論覺得奇怪，告訴家長報警抓人，李男到案坦承為了要販售而拍照、錄影，後來自己想想不妥而刪光了，檢察官依3次《兒童及少年性剝削防制條例》犯行提起公訴。

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