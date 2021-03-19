他怎麼這麼衰！30天慘遭駕駛亂開車門擊落9次　私密原因曝光

▲雙北地區出現專等駕駛開門下車時製造事故的假車禍真詐財案。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

男子洪金城去年初在台北市松山區騎車時，前方臨停轎車駕駛座突然開門，害他自摔跌倒，雙方鬧到報警處理，警員一查發現洪男老是遇到這種「倒楣事」，察覺有異，持續追查原來洪根本是假車禍真詐財，台北地檢署調查後，發現他在2020年2月到3月間，用相同手法製造至少9次假車禍，依3個詐欺取財、6個詐欺未遂和4個竊盜罪起訴。

起訴指出，洪男製造假車禍的手法一慣，都是先騎車等在路邊，看到有車輛臨停在前方熄火，就看準駕駛開門下車的時機，油門一催，衝到車旁與駕駛座車門擦撞或自摔後，怪罪汽車駕駛害他腿受傷。

▲遇到車禍時，有的駕駛認賠付錢，有的駕駛報警處理。（示意圖／達志）

檢警調查，遇到事故的9名汽車駕駛，有3人因為知道自己是在禁停區違規，也有的是怕麻煩，當場各付了6千、8千、6百元和解了事；1名駕駛承諾要賠錢，但最後沒給；另外5名汽車駕駛都堅持要報警處理，洪男才不敢開口要錢。

檢警調查，洪男最常在台北市大安、松山區製造這種假車禍，另外也曾在新北市新店區施詐，如果被害駕駛堅持不和解的話，還會被他提告過失傷害罪嫌，所幸大部分駕駛已經獲得不起訴處分，而洪男則因3個詐欺取財、6個詐欺未遂和4次到商店偷乳液、洗髮精等商品的竊盜罪起訴。

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