4男大生信義區夜店帶醉美人回家　2同學SM瘋狂撿屍...1看傻1睡死

▲好心男提議讓酒醉女回家暫歇，卻害她被其他男子性侵得逞。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北潘姓男子等4名20歲左右大學生，去年8月間相約到夜店作樂，散場時，朋友介紹的女子小倩(化名)爛醉，朋友說小倩男友會來接人，潘男好心提議先帶到附近家中休息等候，沒想到潘男一到家睡著後，巫姓、林姓男大生卻趁機性侵小倩，第4名鍾姓男大生怕惹禍，馬上跑走，台北地檢署18日依趁機性交罪起訴巫姓、林姓2男。

潘男等人是在信義區的夜店包廂內，認識了和朋友一起到夜店玩的小倩，一夥人酒酣耳熱到清晨散攤，小倩已經醉得不醒人事，雖然小倩的朋友說，要等小倩的男友去接人，但是家就住在夜店附近的潘男等不下去了，提議讓小倩到他家中休息，再通知小倩男友過去接人。

和潘男一起的巫姓、林姓、鍾姓男大生見狀，決定一起跟到潘男家中，潘男將大夥安頓好後，累得不支睡死，巫姓和林姓2男卻脫掉小倩的衣服，分別撫摸、侵入小倩的下體和嘴巴，此時還沒睡著的鍾男見狀，偷偷打訊息問友人這時該怎麼辦，友人回覆他「快點離開」，鍾男也怕惹禍上身，馬上離開潘家。

而昏睡中的小倩感覺似乎遭到侵犯，卻無力掙扎，也搞不清楚是誰對她性侵，稍微有點力氣後，就喊著要離開，由巫男送下樓後，就去附近警局報案，巫男和林男到案坦承有摸小倩，但是因為酒醉太累，沒有辦法發生性行為，但因小倩衣服上驗出比對相符的男性DNA，檢察官依趁機性交罪起訴巫男、林男。

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