　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

愛國者治港「進度超前」　港媒：預計五月完成法律修訂

▲▼港區全國人大常委譚耀宗。（圖／新華社）

▲港區全國人大常委譚耀宗。（圖／新華社）

記者任以芳／綜合報導

北京出手改革香港選舉制度，全國人大會議11日下午在人民大會堂閉幕，大會以2895票贊成、0票反對、1票棄權，表決通過《完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》。目前，外界高度關注修法進度？綜合港媒今（14日）報導稱，港區全國人大常委譚耀宗表示，預計今年5月將能完成選舉制度的本地法律修訂工作，由於明年3月將舉行港特首選舉，首先得解決選委會組成問題。

據《星島網》今（14日）報導指出，譚耀宗今早在電台節目上表示，預料人大常委會快將開會，討論修改香港選舉制度的具體細節。由於特首選舉將於明年3月舉行，相關的工作緊張，期望本地法律修訂的工作能於5月完成，之後開展選民登記，並選出選委會各個界別的代表。

▲▼ 2021,香港,改選,選舉,李克強,林鄭月娥,北京街頭、中央軍委軍紀委書記張升民。（圖／路透社）

▲香港特首林鄭月娥曾表示，完善港選工作將在12個月內完成。（圖／路透社）

報導稱，譚耀宗透露，港區人大在全國兩會期間，與國務院副總理韓正會面，對方指出中央決定慎重，且已評估國家要付出的代價。他續指，中央今次的決策，或會在外交上惹來攻擊及批評，但應做的事便要做，希望經過今次完善後，香港社會能長治久安。

日前，官媒《新華社》曝光「9條決定」全文，後續將由人大常委會討論，對香港基本法附件一、二進行修改，並由港府配合修訂本地法例。重點內容包括，將香港選委會成員，從1200人增加到1500人，新增300人來自新設的第5界別，將立法會議員從70人增至90人，設立候選人資格審查制度等。按香港特首林鄭月娥說法，完善工作將在12個月內完成。

ET快訊
怪手怎麼上去屋頂？網歪樓「搬上去組裝的」　內行解答真相
「艋舺戶田惠梨香」穿情趣衣辣舞！高衩挖洞　邪惡視角曝：好晃
42歲演員「膽固醇休克」猝死！醫：沒這種病　5種人要小心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

愛國者治港「進度超前」　港媒：預計五月完成法律修訂

七國集團外長批「侵蝕港民主」　新華時評：哪來底氣當教師爺？

蔡政府雙標處理？　央視熱評：台水果被拒絕非個案

中國無處不在！　胡錫進諷刺「四方安全對話」

小學生死不上學　被抬進學校後「瘋狂越獄」表情超悲憤

私藏9百發子彈！　「全家貪近億」福建高官落馬

北京疾控揭新冠疫苗禁忌　有「過敏史」的人不得接種

女遊客強抓海鷗「拍假掰照」　狂擺POSE上傳「今晚有烤乳鴿吃！」

鳳梨事件「高調大內宣」　台學者： 蔡政府沒想春暖花開

陸將建全球最大口徑折射光學望遠鏡　安裝於西藏拉薩天文館

「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」

腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

美國視訊開庭她不安狂左顧右看　檢察官識破家暴男在旁緊盯施壓

老翁載妻「一路逆向」騎上中投公路　警鳴笛狂按喇叭...飆10KM攔阻！

曳引車橫向駛出！小客車嚇壞左切　撞爆5車+檳榔攤...網罵爆：開太快

眾人騙他施展魔法假裝「消失不見」 萌娃急到哭：我找不到你們！

砸50萬元改裝愛車！2年還改不好　車牌被A走...無辜車主收罰單怒告

愛國者治港「進度超前」　港媒：預計五月完成法律修訂

七國集團外長批「侵蝕港民主」　新華時評：哪來底氣當教師爺？

蔡政府雙標處理？　央視熱評：台水果被拒絕非個案

中國無處不在！　胡錫進諷刺「四方安全對話」

小學生死不上學　被抬進學校後「瘋狂越獄」表情超悲憤

私藏9百發子彈！　「全家貪近億」福建高官落馬

北京疾控揭新冠疫苗禁忌　有「過敏史」的人不得接種

女遊客強抓海鷗「拍假掰照」　狂擺POSE上傳「今晚有烤乳鴿吃！」

鳳梨事件「高調大內宣」　台學者： 蔡政府沒想春暖花開

陸將建全球最大口徑折射光學望遠鏡　安裝於西藏拉薩天文館

出道1854天奪一位　「奇蹟女團」Brave Girls爆哭：差點解散

多患1病害死亡速度加快3.5倍！50歲癌男救不回...肚皮有2徵兆危險了

安心亞開球破兄弟連亞魔咒　名字無故遭殃...爆料被李佳穎封鎖

滅絕20年再現！「殭屍魚」有望繁殖成功　還原生態平衡

愛國者治港「進度超前」　港媒：預計五月完成法律修訂

住透天不用怕噪音？網曝「1陷阱設計」不如買大樓：等於假透天

超多人都在犯的畫眉4大誤區！眉鋒太粗小心有「男子氣」

機車前輪胎改裝「手推車小輪子」…甚至沒煞車線！車主動機曝光

防軍事用途！緬甸首顆「人造衛星」遭日本扣留　緬方負責人失聯中

怕再被當「小藍」！臨時取消與馬英九同台　柯文哲：另找時間拜訪

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

大陸熱門新聞

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

國一妹淪提款機！不堪校園霸凌投江溺亡

淫亂嫩女警被肉搜！苦主：快崩潰

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

母趕車嫌女兒吵　塞進行李箱拖走

背母走遍風景區　孝子：換我背她

勾魂女警陪睡9名高官！　性敲詐千萬元入獄

老婆從沒有月經！一查竟是男性　尪陷絕望

女警陪睡高官撈千萬！警要求下架判決書

29歲媽帶「1兒1女」跳樓當場亡

山寨店多到逼瘋導航　爆笑照片曝

台學者： 蔡政府沒想要兩岸「春暖花開」

女遊客強抓海鷗　嗨翻上傳：有烤乳鴿吃了

青島海星入侵吃光蛤蜊！養殖戶血本無歸

更多熱門

相關新聞

陸官媒怒批西方國家　「哪來底氣當教師爺？」

陸官媒怒批西方國家　「哪來底氣當教師爺？」

針對西方國家發出聯合聲明，指責大陸插手香港選舉制度是在「侵蝕」民主自由。對此，中國大陸駐英國大使館今（14日）率先譴責，認為聲明是干預內政、顛倒黑白。大陸官媒《新華社》下午發表時評強力反擊，七國集團發表所謂涉港聲明，是對中國內政說三道四，七國中有的國家選舉還引發暴動，究竟哪來的底氣充當香港選舉制度改革的「教師爺」？

香港修改選制　英：違反聯合聲明

香港修改選制　英：違反聯合聲明

港健身中心群聚感染達99人 金融業、跨國公司、學校全中招

港健身中心群聚感染達99人 金融業、跨國公司、學校全中招

「要求愛國不是高要求」 林鄭月娥：香港享有的自由從未消失

「要求愛國不是高要求」 林鄭月娥：香港享有的自由從未消失

北京改革香港選制！　民進黨說話了

北京改革香港選制！　民進黨說話了

關鍵字：

北京香港選舉修法譚耀宗林鄭月娥

讀者迴響

熱門新聞

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

熱依娜寫新歌《愛你》酸爆陳芳語！藏頭詩嗆：傻B閉嘴滾

揹122萬學貸！25歲OL放假兼差賣淫

業界瘋傳「福原愛超慘下場」！

以為在表演！劇團演員黃民安驟逝

高雄女上吊身亡！男友見屍崩潰報警

國一妹淪提款機！不堪校園霸凌投江溺亡

50歲錢薇娟病痛纏身　「上廁所像蜘蛛人」蹲都蹲不下去

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

《少林足球》18歲星女郎「20年後淒涼近況曝光」！

42歲再現劇團黃民安死因出爐！

遭熱依娜diss反嗆　陳芳語：我看不太懂簡體字

即／新北刑大天花板竟搜出槍毒

小蠻懷孕5個月「孕肚神隱」！

竹科工程師離職：要完成偉大夢想

更多

最夯影音

更多
「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」

「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」
腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面