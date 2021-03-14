愛國者治港「進度超前」　港媒：預計五月完成法律修訂

▲港區全國人大常委譚耀宗。（圖／新華社）

記者任以芳／綜合報導

北京出手改革香港選舉制度，全國人大會議11日下午在人民大會堂閉幕，大會以2895票贊成、0票反對、1票棄權，表決通過《完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》。目前，外界高度關注修法進度？綜合港媒今（14日）報導稱，港區全國人大常委譚耀宗表示，預計今年5月將能完成選舉制度的本地法律修訂工作，由於明年3月將舉行港特首選舉，首先得解決選委會組成問題。

據《星島網》今（14日）報導指出，譚耀宗今早在電台節目上表示，預料人大常委會快將開會，討論修改香港選舉制度的具體細節。由於特首選舉將於明年3月舉行，相關的工作緊張，期望本地法律修訂的工作能於5月完成，之後開展選民登記，並選出選委會各個界別的代表。

▲香港特首林鄭月娥曾表示，完善港選工作將在12個月內完成。（圖／路透社）

報導稱，譚耀宗透露，港區人大在全國兩會期間，與國務院副總理韓正會面，對方指出中央決定慎重，且已評估國家要付出的代價。他續指，中央今次的決策，或會在外交上惹來攻擊及批評，但應做的事便要做，希望經過今次完善後，香港社會能長治久安。

日前，官媒《新華社》曝光「9條決定」全文，後續將由人大常委會討論，對香港基本法附件一、二進行修改，並由港府配合修訂本地法例。重點內容包括，將香港選委會成員，從1200人增加到1500人，新增300人來自新設的第5界別，將立法會議員從70人增至90人，設立候選人資格審查制度等。按香港特首林鄭月娥說法，完善工作將在12個月內完成。