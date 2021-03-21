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國家未來人才培育調查：9成民眾認為要有4大能力...創新最重要

▲▼黃昆輝教授教育基金會發布「國家未來人才培育」調查結果。（圖／記者許展溢攝）

▲黃昆輝教授教育基金會發布「國家未來人才培育」調查結果。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

黃昆輝教授教育基金會今（21日）發布「國家未來人才培育」民意調查結果發現，超過9成民眾認為因應科技進步、國際競爭及社會民主化，國家未來人才須具備「雙語能力（96.4%）、創新能力（97.8%）、數位能力（95.7%）和公民素養（97.7%）」四項能力重要性高度認同，共識甚高。

基金會董事長黃昆輝說，國際經濟競爭日趨激烈，人才培育與人才延攬在產經發展中，已扮演關鍵的要素，尤其科技產業的人才獵取，更是慘烈，因此教育在產經發展過程就扮演培育人才的重要角色，但同時也必須關注現代科技快速發展對人才培育的影響，如人工智慧改變了產業工作型態與用人需求，連帶改變人才培育方式，教育必須因應改革，才能發揮人才培育的功能，提升國家競爭力。

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基金會說明，此次調查範圍為全國22縣市，以市內電話和手機抽樣，共完成有效樣本1071人。其中，受訪民眾有93.4%同意教育部應該建立多元便利的終身學習管道，並積極推動，讓國人隨時隨地有再學習成長的機會，以因應社會迅速發展需要。受訪民眾有84.3%同意教育部應和相關部會合作修訂法規，要求並
獎勵企業單位出錢出力，為在職員工的終身教育負責。

基金會提到，85.5%民眾贊成教育部鬆綁法令，讓普通大學更有彈性，自由接受個別產業委託，辦理所需人才培育課程。87.2%則贊成教育部獎勵科技大學（技術學院）課程開設以產業需求為主，打破學年、學分及師資聘用的限制，培養產業人才。

另外，基金會表示，近9成民眾認同大學培養學生擁有2項以上專長重要性，而在網路應用越來越普遍下，為維護國家社會資訊安全，90.3%受訪民眾同意政府應該投入更多經費和資源，積極培養資訊安全優秀人才。而80.6%民眾同意政府應採取有效辦法，吸引在台灣就讀的優秀國際學生，畢業後留在台灣就業。

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