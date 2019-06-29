不被抓就不必守法！　7成民眾：台灣人公德心「說的多、做的少」

▲黃昆輝教授教育基金會發表「國人的公民素養民意調查」結果。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

黃昆輝教授教育基金會今（29日）發表「國人的公民素養民意調查」結果，調查顯示，有45.4%的受訪民眾認為，國人的公德心表現和美國、日本、歐盟等先進國家不相上下；但也有35.9%認為，相較於先進國家還有很大的進步空間。另外，超過七成的受訪民眾指出，國人在公德心的表現，「說的多，做的少」。

黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝指出，國人對台灣實施民主、直選總統與國會議員，被世界公認為一個真正民主、自由的國家，都深深引以為傲，但是仍有不少人憂心，國人似乎還未完全具備充分的現代社會公民素養，例如民主風度、法治精神、科學態度、職業觀念、生活倫理及休閒習慣等，都仍有很大的進步空間。

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從教育的觀點來看，黃昆輝說明，「培養國人的公民素養」正是教育，尤其是國民教育的最主要目標之一，但台灣的國民教育長期以來受到升學壓力、偏重智育等因素的影響，並未發揮應有的功能，也值得檢討。

黃昆輝說明，這次調查聚焦於國人的「公德心」。基金會強調，「公德心」展現國人的道德與民主素養，是維護國家社會和諧繁榮的基石。基金會後續將針對科學、媒體及美學等構成公民素養的其他內涵，進行民調。

調查重要發現，公民素養重在實踐，方能促進社會的和諧繁榮。然而，調查結果顯示，有77.0%的受訪民眾認為國人在公德心的表現上，總是「說的多，做的少」，其中學歷為高中/職及大專以上的受訪民眾，同意這項說法的比例都達八成。調查結果也指出，有66.5%的受訪民眾認為，國人會守法大多數是因為不守法將會被罰或被抓。

此外，交叉分析也顯示，同意國人公德心表現比先進國家不佳的受訪民眾：認為國人在公德心表現上總是「說的多，做的少」的心態，或者認為國人多數抱持「若不會被罰或被抓，就不必守法」的心態，兩者的比例皆超過七成五以上，這指出國人在公德心表現的自發性與自律性仍需提升。

另外，也發現，國人「公德心」表現不佳的原因，受訪民眾指出是「家庭教育功能不彰」的比例最高，其次依序為「媒體傳播誤導」、「學校教育不重視」、「公眾人物不良示範」。調查結果顯示，民眾認為公德心的培養首要仰賴家庭教育，需從平常生活中就時時關注與實踐，讓公德心的表現自然而然、習以為常。

該民意調查的時間為今年6月11日至16日。有效樣本數為1,069人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為正負3個百分點。