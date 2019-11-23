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4成民眾同意「民主不能當飯吃」　學者：失去民主的痛苦不亞於沒飯吃

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▲▼ 黃昆輝教授教育基金會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲黃昆輝表示享受過民主自由的人，一旦失去民主自由的痛苦，不亞於沒有飯吃。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

黃昆輝教授教育基金會今（23日）公布「國人公民素養民意調查」結果，其中有43%的受訪民眾表示，國人的民主素養仍比先進國家差，僅有9.7%認為比先進國家好，可見民眾一方面對民主素養表現的期待頗高，另一方便也希望國人能加強進步。黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝指出，儘管台灣已是民主國家，但是「民主」還是時常讓人詬病，應痛加檢討改進，並應透過學校教育、社會教育、家庭教育提升國人的民住素養。

黃昆輝提到民調的其中一題，詢問受訪民眾是否同意「民主不能當飯吃」，結果有40.8%表示同意，52.8%表示不同意。黃昆輝說，享受過民主自由的人，一旦失去民主自由的痛苦，不亞於沒有飯吃，人要生活的有尊嚴，人是萬物之靈，除了吃飽之外，也要發揮智慧創造和改善全體人民生活，我國好不容易擁有民主自由，大家要珍惜和努力提升民主法治。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 黃昆輝教授教育基金會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲馮清煌說，法治是民主自由社會的要素，任何個人或機關都不得凌駕法律，且法律之前人人平等。（圖／記者崔至雲攝）

黃昆輝也說，這次民調的核心項目是民主與法治，再舉例其中一題指出，受訪民眾認為，國人民主素養和歐美先進國家相比，受訪民眾有9.7%認為國人的民主素養比先進國家好，有42％認為不相上下、43%認為比先進國家差，可見國人有自知之明，有檢討改進努力的空間。

民調小組委員馮清煌說，法治是民主自由社會的要素，任何個人或機關都不得凌駕法律，且法律之前人人平等，法治更避免專斷獨行，並讓程序與法律透明，是社會正義的基石。過去有人認為台灣的司法是「有錢判生、無錢判死」，但民調結果指出，有57.7%的受訪民眾現在還同意這樣說法，其中，35-49歲與50-64歲者的民眾，現在還同意這樣說法的比例超過六成（65.0%、60.6%）。此結果顯示台灣的司法仍有很大的努力改進空間。

▲▼ 黃昆輝教授教育基金會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲黃昆輝教授教育基金會今（23日）公布「國人公民素養民意調查」結果。（圖／記者崔至雲攝）

調查結果也看到，超過六成（62.3%）的受訪民眾認為國人對社會爭議問題，例如核能發電或燃煤發電等，能參考科學證據來做理性判斷。此外，對於我國是否開放日本核災地區食品進口，有超過七成（74.1%）的受訪民眾認為應以「食品輻射檢驗的證據」作為優先判斷的依據，其次才是「先進國家標準」（46.2%）、「國家利益」（13.4%）。

民調小組召集人郭生玉也說，日前看到一篇BBC的文章，其中提及「現代民主的缺陷：短視近利、漠視未來」，正是台灣民主政治的最佳寫照，台灣民主歷史只有二十多年，仍有很多待改進處，培養國人民主素養要以培育「漠視個人私利、重視國家長期利益」為目標，否則會有可能遭敵國利用民主制度吞食我們的國家，值得大家省思。

該次民意調查的時間為今10月29日至10月31日。本調查以台閩地區電話號碼簿建置電腦資料庫，在各地區系統抽樣並進行電話訪問。有效樣本數為1,070人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為正負3個百分點。
 

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