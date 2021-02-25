竹北市農會選舉候選人夫妻涉買票　贈129元衛生紙+炊粉被抓包

▲新竹地檢署偵結全國首宗農會會員代表選舉候選人禮品賄選案。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

日前才完成的基層農會農事小組會員代表傳出賄選，新竹縣竹北地區一名胡姓候選人因以價格129元的衛生紙與炊粉與投票人進行賄選，胡女與丈夫、吳姓友人均坦承不諱，檢察官25日偵查終結，對胡女夫妻做出緩起訴處分，而吳姓友人及其他兩名涉案人則為不起訴處分。

基層農會農事小組會員代表選舉，已於本月21 日完成投票，新竹地檢署在日前接獲情資，指稱本屆新竹縣竹北市農會，某胡姓候選人與丈夫張男及友人吳男，於春節前夕贈送價格約129元的衛生紙1串與炊粉1包與會員進行買票。

新竹地檢署檢察官於19日指揮搜索胡女夫妻住所等處，當場查扣禮品與傳單，並傳喚通知相關證人。檢察官偵查後，認為胡女等3人已涉嫌破壞選舉制度之公平性，由於三人均於偵查中自白坦承，新竹地檢署25日對胡女、張男依違反農會法中的交付賄賂罪嫌做出緩起訴處分，諭知緩起訴處分金4萬元，法治教育1次，而吳姓友人則為不起訴處分，另田男、羅女兩人為不起訴，以啟自新。

►10包餅乾＋超可愛收納箱「華元派對綜合餅乾禮物箱」下午茶派對必備

►阿公去喪禮路上被撞翻逃死劫！29歲騎士噴對向 秒遭輾爆頭慘亡



►探癌夫誤上國道遭撞死 19歲長女一夕長大…社會處深夜收通報



►2幼女悲認屍！4寶婦急赴醫院顧癌夫 恍神騎上國道遭撞死臟器外露



►阿嬤載外孫女被撞飛 3歲童見嬤躺血泊大哭：我要回家