▲楊梅區農會改選理監事，競爭激烈。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市12區農會改選理監事，接連舉行3天、迄4日完成，除了楊梅區與龍潭區農會競爭激烈，其餘各區一團和諧。新當選理監事將自3月10日起迄12日，分3梯次召開理監事會改選理事長、常務監事，並遴聘總幹事。

桃園市12區農會召開新當選理監事會改選的日期，分別為3月10日：桃園、大溪、楊梅及蘆竹區農會；3月11日：大園、龜山、八德及龍潭區農會；3月12日：平鎮、新屋、觀音及復興區農會舉行。

▲桃園市12區農會完成改選理監事，當選名單出爐。（圖／記者楊淑媛製表）



競爭激烈的楊梅區農會，在這次總幹事候聘格外激烈，登記者有4人，其中，周吉福在楊梅區農會服務30年，會員代表選舉結果揭曉，地方即預估支持周的人數略佔優勢，果然在3月2日的理監事改選結果出爐，其所屬的挑戰派勝出。若無意外，理事長、常務監事將由挑戰派鄭美英、林華堃出線，並遴聘周吉福為總幹事。

而龍潭區農會競爭激烈，新、舊派實力不相上下，若無意外，屬新派的現任理事長黃璟舞將順利轉任常務監事，理事長人選規畫由具種植有機蔬菜經驗的謝明宏出線，於農會服務超過30年、現任推廣股專員湯明吉則可望在第2輪總幹事登記時，獲遴聘為新任總幹事。

・日本狂銷1.2億條超威風！DHC護唇膏激殺133元 網：用過保證愛上