王定宇瞎扯同居衰到同黨立委　柯媽：男的沒良心、女的吃虧

▲柯媽何瑞英。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲20日率市府團隊到新竹縣進行市政交流，家住隔壁新竹市的柯媽媽何瑞英也趕來探訪兒子。被問到民進黨立委王定宇爆與黨發言人顏若芳的同居風波，柯媽直斥沒良心，「查埔無良心，查某吃虧」。

一開始談到王定宇的同居風波時，柯媽先表示「我毋敢講啦，會予人罵呢，咱若講伊的缺點，民進黨會共我壓死」。接著在記者追問下，她才直斥，「查埔無良心，查某吃虧」。至於是否會讓柯文哲跟別的女生分租？柯媽只簡單回應，「我的孩子沒有那種規矩」。