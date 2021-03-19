陳佩琪開砲！批指揮中心應報告疫苗進度　確診人數發稿就好

記者陳家祥／台北報導

衛福部長陳時中19日晚間將召開記者會，宣布新冠肺炎疫苗開打的時間。台北市長柯文哲夫人陳佩琪19日在臉書表示，民眾會期待名人先打，代表有「跟風式打疫苗」的狀況，這不符合科學邏輯，每個人自身情況不同；而陳除了酸一下近來的「王顏同居」風波外，也開砲，「國產疫苗的進度和向國外買疫苗的錢是大家的錢，跟國人報告是應該的」，至於每日確診人數和確診者來自哪個國家，用紙本發稿就好了。

陳佩琪19日在臉書表示，疫苗進來了，很多人會問市長（柯文哲）接種意願（他不在第一線接種名單上），當然也會順帶問市長她的意願，「說實在的，我們夫妻是獨立個體，我打不打，自己會決定，除非我主動找他討論，否則他也不會開口詢問或要求」。

陳佩琪提到，媒體常會問某名人：「你要不要打？」或「你有沒意願做表率帶頭施打？」其實有記者如是問，代表社會還是有某些人會看某人打而跟著打，某人不打而不願打，「就是跟風式的打疫苗」。

以醫師的立場，陳佩琪認為，每個人體質（DNA）不同、年齡不同、健康狀況不同、職業別不同，工作需求也有異，有些運動員要出國比賽或商務人士非出國不可，「所以一個新興疫苗的施打，還是要考量自身狀況，而非跟風式的施打」。

「換句話說，要某名人做表率先打，是不符合科學邏輯的。」陳佩琪說，名人沒副作用，不代表你也不會有副作用，「跟風式的施打就如同改名吃免費壽司一樣可笑」。

▲柯文哲夫人陳佩琪。（圖／記者林敬旻攝）



陳佩琪表示，前不久萊豬要進口，就有管理全民健康的官員背書說他要帶頭吃萊豬三個月，證明萊豬不會有害人體，後來才改口說有三高、不能吃萊豬，「其實官員做這種承諾或保證是可笑至極，你不會怎麼樣，不代表別人也不會怎麼樣，特別是幼兒和孕婦」，所以該不該進口萊豬和疫苗該不該打，是科學問題，而不是拿一個人的受試結果來說嘴。

「不否認，還是有人會問我要不要打AZ疫苗。」陳佩琪認為，台灣既然還是有跟風式的打疫苗觀念，她就不會、也不該對外表態，就這個星期的新聞熱度來說，需要說清楚的只有，「如果我是已婚身分 ，又一周和異性進出同一間房子五天，如此重大的道德疑慮， 才需跟大家仔細報告吧」。

接著陳佩琪表示，她對施打疫苗還是有一些私人感想。她說，門診會鼓勵民眾施打流感疫苗，畢竟已經打這麼久了，疫苗的安全性已被廣泛認證，所以規定打流感不能自選品牌，我認為合理、也能接受，「但對這種新興疫苗，施打人數尚未很多，所以還是建請民眾多考慮自身情況，再考慮施打與否」，也希望疫情指揮中心儘速進口國際上目前認可的幾款有效疫苗供醫護和大眾選擇。

最後陳佩琪說，疫情已經持續一段時間了，「疫苗是最大的解方，大家都很期待」，國產疫苗的進度和向國外買疫苗的錢是大家的錢，跟國人報告是應該的，至於每日確診人數和確診者來自哪個國家，用紙本發稿就好了，否則太累了，會不小心衝口說出：「我為什麼要告訴你」或「又沒人押著你去打」這種讓人不舒服的話來。