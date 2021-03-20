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民眾黨國政班再開課　台獨大師林濁水、藻礁發起人潘忠政當講師

▲▼珍愛藻礁公投領銜人潘忠政。（圖／記者徐政璿攝）

▲珍愛藻礁公投領銜人潘忠政。（圖／記者徐政璿攝）

記者陳家祥／台北報導

為強化民眾參與公共事務，民眾黨今年4月下旬將展開第2屆國家治理學院國政班，課程為期1個月，談論主題從當紅的藻礁、缺水，到美中台關係、憲改、土地正義等，講師部分則找來藻礁公投發起人潘忠政、民進黨大老林濁水、在社子島議題上與柯市府意見相左的政大教授徐世榮等。

國家治理學院主任張清俊表示，國政班是台灣民眾黨的年度重要活動，以多元主題、跨越黨派框架，邀請各領域專業人士授課分享，國政班第二屆將以「天然台」為概念設計課程，從憲改、藻礁、氣候、新聞真相，一路談到台灣流行樂、社交文化，甚至是對台灣未來的想像。

民眾黨近來的政治路線與國民黨靠攏，被歸類「小藍」，但黨主席柯文哲仍不斷強調是「看議題合作」，並無絕對定見。在亟欲撕下「藍白合」標籤的情況下，民眾黨近期將開辦的第2屆國政班，以講師名單來看，橫跨藍綠，仍是遵照主席柯文哲定調的「看議題合作」戰略大方向。

▲林濁水出席「啟動修憲走向內閣制」座談會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林濁水。（圖／記者林敬旻攝）

根據民眾黨規劃，第2屆第1期將在4月開課，首堂課程就找來「台獨理論大師」林濁水，討論台灣憲政改革的核心問題，還有近來給民進黨帶來不少「麻煩」的珍愛藻礁公投領銜人潘忠政，探討從藻礁議題得到的啟示。

此外，民眾黨的國政班課程也關注近來嚴重的缺水問題，找來前內政部長李鴻源，講授「台灣必須面對的真相」課程。而近期居正正義、房屋稅改話題正熱，民眾黨則特別邀來過去在政治立場上和柯文哲形同「勢不兩立」的政大地質系教授徐世榮，探討土地正義。

講師名單還包含知名學者嚴震生、明居正等，講授台美中關係展望，台大政治系主任張佑宗探討全球民主發展與危機等議題。

張清俊表示，此次國政班以「我們沒有不台的理由」作為宣傳口號，目前已開放報名，報名期間至3月31日為止，報名資格沒有條件限制，不過須先繳交5000元「修業費用」，在38小時課程結束後，修業滿32小時獲得修業證書後始得全額退回。

▲台北市長柯文哲出席記者會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

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