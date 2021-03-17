42級分靠繁星上台大！3所高中首次有學生錄取台大2科系

▲台大今年繁星共錄取345人。（圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

大學繁星推薦今（17日）放榜，台灣大學註冊組主任李宏森指出，今年台大繁星錄取232所高中，共345人，有三3所學校是首次錄取台大，包括新北市雙溪高中錄取護理系，桃園新屋高中和苗栗三義高中錄取農經系。其中，今年錄取台大最低門檻是學測4科42級分。

李宏森說，3所學校首次錄取的同學校排都是百分之一，與繁星推薦的屬性來看是有相對優勢，今年台大提供346個招生名額，占總名額約10％，有567人（2859人次）報名，錄取率60.8％。而最低門檻有1人42級分錄取，43級分有2人。李宏森強調，總級分數意義跟申請不太一樣，前面還是會看校排，著重於「校校等值」、「城鄉均衡」概念，且他們都是校排百分之一，不見得表示學生素質較差。

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李宏森表示，台大未來也希望有「鄉鄉有台大」，希望錄取在偏鄉就讀的高中生，而不是只有設籍在偏鄉的，會列在校內希望計畫一環，幫助偏鄉學校及經濟弱勢的同學，讓他們有機會爭取更多資源。另外，李宏森提到，這次進入第八學群的有醫學、牙醫，醫學有24名同學進入第二階段，其中18人滿級分、59級分6人，牙醫二階4人，滿級分1人、59級分2人，58級分1人。

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