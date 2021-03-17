繁星放榜「雙溪高中首位台大生」！他來自隔代教養　立志成護理師

▲謝泯諺成首位錄取台大生護理系的雙溪高中學生（左）、黃雨柔錄取政大民族系（右） 。（圖／雙溪高中提供）

記者崔至雲／台北報導

110學年繁星推薦錄取名單今（17日）出爐，雙溪高中出現25年以來首位台大生！謝泯諺學測考出5科58級分佳績，透過繁星推薦，錄取台灣大學護理學系。他表示，從小就很常在醫院中看到護理師們照顧自己的家人，看他們辛勤、親切的照顧病患，令他十分景仰，因此最後繁星選擇護理系，期許自己在未來也能成為一名優秀的護理師，去幫助更多需要幫助的人。



雙溪高中今年有30人透過繁星成為準大學生，錄取率93.75%，其中近4成錄取國立大學，12名新住民二代學生錄取率更達100%，成績亮眼。

雙溪高中指出，謝泯諺生長於隔代教養的單親家庭，父親平時在外地工作，大多時間和爺爺共同生活，因此謝泯諺從小就立定志向，認真向學。國中會考獲得5A佳績的他，選擇留在雙溪，接受六年一貫統整設計的課程，更能系統性的學習。

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另外，雙溪高中學生黃雨柔也錄取政治大學民族系，創下繁星2學生錄取頂大佳績。雙溪高中指出，黃雨柔當初為平溪國中畢業，透過完全免試進入雙溪高中，在高二爭取機會赴美交換學生，精進自我拓展國際視野。

黃雨柔表示，在美國一個月讓她體會到國外高強度的競爭力，更讓她了解到必須努力不懈才能達到自己的理想目標，因此回國後更加鞭策自己，終於在高三有了美好結果。在美國，她體驗到多元族群文化融合的生命力，讓她反思台灣對原住民、新住民等族群的政策可以更好，因此選擇政大民族學系，想要學習少數族群的文化及歷史，希望能為台灣社會貢獻心力。



