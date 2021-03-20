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結婚一起破處！傻見「老婆性情大變」　人夫連3個月腿軟：不行了

▲女性,性愛,性生活（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲老婆從處女變慾女！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

「我是幸運嗎？」一名人夫哭笑不得表示，婚前與老婆都沒有過性經驗，怎料婚後兩人探索床上世界後，意外打開老婆「慾女形象」，一天平均要3次，甚至高達6次，讓原PO差點腿軟「精盡人亡」，甚至出外也要親熱一番，讓原PO直呼，「我就真的不行了。」

一名男網友在臉書《靠北婚姻2.0》開頭便以「想請問大家，我有病，還是老婆有病？」發問，接著他緩緩道來，兩人因為信仰緣故，婚後才開始有性行為，如今新婚才短短3個月，原PO已開始害怕魚水之歡。

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原PO透露，由於兩人一個是處女，一個是處男，毫無經驗之下，只能慢慢摸索享受愛撫過程，不料卻打開老婆深處慾望，「 我老婆一天要2-3回，可能要求多...我最多能給她6次，我就真的不行了。」

兩人甚至為了啪啪而爭吵，老婆認為「我只能『用』你一個人，難道要我去找外面的男人嗎？」聞言，原PO只好硬著頭皮配合，沒想到老婆行事作風越來越大膽，「只要她想要，在哪裡都要，車上也好 ，屋內哪裡的角落都要，她真的很享受。」

▲床,性感,啪啪（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO運動過度了！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文章曝光後，底下網友歪樓噴笑，「我覺得你心裡有問題，要去看一下醫生」、「趕快讓她懷孕，你就能休息10個月了」、「情趣用品應該會是你們的好朋友」、「炫耀文？叫單身狗如何面對」、「這樣很好耶！有這樣子的老婆是多少男人的夢想，你真的身在福中不知福」、「原來我看的是幻想文」、「讓她有小孩，一定會改變」。

▼有網友質疑，是幻想文！（圖／翻攝靠北婚姻2.0）

▲▼婚後才性行為，老婆竟是慾女，他崩潰：最多能給她6次，真的不行了。（圖／翻攝靠北婚姻2.0）

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