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想婚新人照過來！婚紗婚攝婚戒蜜月一次搞定　2021台北春季結婚購物節搶好康

▲▼2021台北春季結婚購物節,花博爭艷館,結婚,新人,台北。（圖／2021台北春季結婚購物節提供）

▲2021台北春季結婚購物節於圓山花博爭艷館，限時三天熱鬧登場。（圖／2021台北春季結婚購物節提供，下同）

消費中心／綜合報導

結婚成家是人生大事，一對新人從籌劃婚禮開始到蜜月最後入住新房，過程中要注意的事情超級多，像是挑婚紗、拍攝婚紗照、選擇定情婚戒，邀請親友一同分享喜悅的喜酒餐廳場地、婚宴菜色、喜餅，婚禮當天讓新人漂亮登場的新秘、記錄甜蜜婚禮現場的婚攝，留下難忘回憶的蜜月地點和旅行方式、未來一起生活的新家設計布置等等，要一一操辦搞定真的是費心耗時。今年走一趟在圓山花博爭艷館舉辦的「2021台北春季結婚購物節」，有機會一次把結婚所需事項全部搞定，即日起至3/21（日）共3天時間，現場集結各式婚禮周邊人氣店家，還有「一日婚禮體驗」超狂企劃，能完整體驗專業婚紗拍攝，另有眾多婚禮全品項品牌特惠折扣、二手禮服義賣、婚前健檢講座等，活動免費報名就能參加。

台北市商業會吳發添理事長表示，109年受邀出席台北秋、冬季結婚購物節後，他發現婚婚喜慶活動涉及產業相當廣泛，包括婚紗攝影、金銀珠寶、旅館、旅行、百貨、糕餅、餐飲、茶、酒、米穀、房屋仲介、室內設計裝修等行業，當下深感跨業結盟共創商機的重要性，結婚不只是兩個人、兩個家族的喜事，也是促進商業經濟發展活絡的重要活動；於是今年在台北婚紗購物節主辦方、台北市婚紗攝影商業同業公會高志榮理事長的誠摯支持之下，台北市商業會產業發展委員會產業發展跨領域小組便主導本次「2021台北春季結婚購物節」的聯合參展活動，有旅館、金銀珠寶、旅行、百貨、西餐、酒類等公協會商家以10展位展出方式共襄盛舉。

▲▼2021台北春季結婚購物節,花博爭艷館,結婚,新人,台北。（圖／2021台北春季結婚購物節提供）

▲▼2021台北春季結婚購物節,花博爭艷館,結婚,新人,台北。（圖／2021台北春季結婚購物節提供）

▲2021台北春季結婚購物節現場集結眾多婚禮周邊產業參與。

「2021台北春季結婚購物節」現場有許多活動讓新人撿便宜，像是只要線上報名成功並親至花博爭艷館，即可免費領取婚禮萬元現金券，可於現場消費使用多種婚禮服務現金折抵；還有機會得到婚禮周邊廠商的超值贈品，如1克拉CZ鑽戒、西服專用胸巾、紳士襪等。待嫁新娘都想拍出的夢幻婚紗照以及婚禮攝影，也能在「2021台北春季結婚購物節」現場諮詢，有多款婚紗西服供試穿、婚戒試戴以及試妝體驗。另外還有婚禮小物DIY工作坊、二手禮服義賣、婚前健康檢查講座；在3天活動中，多家廠商都有推出專屬折扣並且有「履約保證」，嚴格控管消費者權益，現場下訂還能拿到數量有限的免費好禮，要結婚的新人們別錯過這次期間限定的好康活動。

2021台北春季結婚購物節
– 活動資訊 –
● 日期：即日起至3/21（日），共3天
● 時段：11：00～19：00
● 地點：花博爭艷館（圓山捷運站1號出口）
● 主辦單位：台北市婚紗攝影商業同業公會
● 指導單位：臺北市商業處

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