兒子在公園被狂巴頭10下！對方家長在旁玩手機　1句話讓她暴怒了

▲兒子被巴頭讓她相當不捨。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）



記者崔子柔／綜合報導

一位媽媽指出，因為她兒子的頭很光，其他孩子常好奇地想摸，如果對方有禮貌，自己通常也不太在意，但近日兒子卻被猛巴頭，對方家長還在一旁玩手機，讓她相當不滿。

原PO昨（19）日在「爆怨公社」發文表示，她把兒子帶去公園玩，被一個小孩大力巴頭3、4下，她想著可能只是不會控制力道，便出手制止，結果對方沒多久又衝過來連巴7、8下，「兒子跑過來他還追著打，每一下都是聽得到聲音的」。

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▲原PO在臉書發文。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）



原PO表示，她把兒子抱走後發現，對方的爸爸就站在他身邊，卻一直在低頭猛玩手機，後來又看見他在巴別人的頭，對方媽媽就從遠方喊了下，才走過去對著自己孩子說「你要小心喔」，讓原PO傻眼「你開玩笑嗎，你的孩子不知道巴了多少人的頭欸」。

原PO看見兒子求救的表情，內心相當不捨，她也向所有父母親喊話，「不管你在做什麼，請時刻看著自己的孩子，保護自己也保護別人好嗎？下次再這樣我就不客氣了」。

網友們看了文章紛紛表示不滿，「用巴的....完全沒辦法接受」、「我會當場訓斥那個小孩」、「會生不會教的很多」、「光看文章就一肚子火」，也有不少人分享類似經驗，「我一歲多的兒子今天在溜滑梯上被其他小孩從站板上推下去，要不是我來得及扶到我兒子他就會整個人摔倒地上，氣得我當場直接吼那個小孩他嚇得不敢動」。

▼網友回應。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）

