醉媽狂甩兒巴掌！他目睹男童「哭著道歉」太心疼...1招火速救援

▲一名年輕媽媽在超商不小心將布丁弄破，疑似為了不想賠償竟怪罪給兒子，甚至還出手甩他巴掌，打到他只能哭著道歉。（示意圖／CFP）

實習記者閔文昱／綜合報導

家暴不僅會對孩子身體造成傷害，恐怕還會在心理上產生一輩子陰影。一名男子昨晚到超商買晚餐時，看見一位媽媽疑似不小心將布丁弄掉，卻怪罪到兒子，不斷對他呼巴掌、追打，嚇得小孩只能哭著道歉求饒。男子目睹這一幕心疼不已，立刻打113幫忙，警方趕到這名媽媽才停手。

一名網友昨（18日）在臉書社團《爆怨公社》發文，表示當晚他正到超商購買晚餐，結果耳邊突然傳來一陣吼叫聲，「一個看似30出頭的媽媽正在對著兒子大聲咆嘯（哮），沒注意聽還以為是兒子調皮，一聽內容嚇了一跳。」只見這名媽媽對著看似才國小的兒子吼道，「老娘心情不好，你給我小心一點，我喝幾罐酒，他X的隔壁桌就要跟我大小聲，X他媽的我就跟他吵到警察都來插手。」

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▲原PO將醉媽惡行分享至臉書社團，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook社團／爆怨公社）

原PO接著描述，後來這名「醉媽」在店內到處拿零食時，不小心將一個布丁掉在地上打破了，但她疑似不想賠償，竟就對著兒子發飆，「你為什麼摔布丁？掉地上你給我賠！」無辜的兒子見狀後僅害怕的表示，「可是是妳弄掉的。」沒想到媽媽聽到後更加暴走，抓著兒子就到櫃台要他賠錢。

小孩被抓到櫃台後，便掙脫並反駁，「我沒有錢，不是我弄破的！」醉媽聽到後認為兒子在店員面前戳破她的謊言，於是一氣之下就抓起兒子領口連甩巴掌，店員見狀後趕緊制止她並表示，「我沒有要求賠償，沒必要這麼難堪」，但她似乎聽不進店員勸導，繼續追著逃到貨架後方的兒子施暴，嚇得兒子哭著求饒「對不起，我知道錯了。」

▲原PO最後看不下去，報警處理。（圖／翻攝自Facebook社團／爆怨公社）

男子實在看不下去，當場撥打113報警才阻止了這場鬧劇，不過警方到場後也表示，這名醉媽並不是第一次犯案，甚至剛剛還在別處處理過她的案子，想不到現在竟又跑到別處來鬧。

文章曝光後，不少網友都對於這名酒媽的行為感到當憤怒，也希望小孩能確實得到社會局的安置，紛紛留言表示，「心都碎了」、「真的不懂為何有辦法這樣對自己親生的小孩」、「求高調！！便利商店應該有攝影機可以還原當時狀況，拜託社福單位救救這孩子脫離暴力家庭。」