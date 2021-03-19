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女兒小一就會煮飯！存壓歲錢「繳學費」　單親媽：上輩子拯救銀河

▲▼母子、母女、孩子、小孩、幼兒、兒子、育兒·親子、父母、家長。（圖／取自pixabay）

▲單親媽獨自撫養兩姊妹。（示意圖／取自pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名單親媽分享兩個女兒的暖心故事，目前國一大的女兒，拿到壓歲錢後沒有亂花，拿去繳自己的註冊費，還花錢買了一雙鞋給她，還表示不用給零用錢，會用壓歲錢支付買文具跟吃早餐的費用，她還透露，貼心的兩姊妹都會幫忙洗衣服、煮飯，讓她感到很窩心，「單親的我養兩個孩子，也是很幸福的啊！」

媽咪在臉書「爆怨公社」發文，去年女兒領到壓歲錢後就存下來，開學時自己繳註冊費，還買了一雙Nike的鞋給她；今年拿到壓歲錢後，也同樣存下來繳學費，並且買了一雙鞋送她，不過今年只花了390元，「因為她們說，剩下的錢是她們這學期的早餐和買文具的錢，這樣我就不用再給她們零用錢了」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO女兒的貼心懂事，讓網友們羨煞 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

她表示，在孩子讀幼稚園中班寒假時發生婚變，從那時兩姊妹就很獨立，「我的衣服她們從那時洗到現在，也是從那時候開始，她們自己學習整理家裡至今」，小一的時候就學習煮飯做菜，現在只要看媽媽工作疲憊，兩姊妹就會自動自發去準備晚餐，女兒的貼心讓她超感動，「我上輩子應該有拯救了銀河」。

貼文一出後，許多網友都大讚，「貼心又漂亮的姐妹花，懂事的孩子」、「這樣的貼心懂事，媽媽在怎麼辛苦都不累呀」、「好感人，值了」、「好幸福的一家人」、「別人家的小孩永遠最乖」、「真的來報恩的小孩，不像我家是來討債的」、「你根本生到天使」。

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