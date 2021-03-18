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點520元豬五花只來2片！老闆神回「天母本地豬」他傻眼　千人噓爆

▲新麻蒲海鷗豬五花肉。（圖／記者黃士原攝）

▲豬五花肉。示意圖，與本文無關。（圖／記者黃士原攝）

記者邱茀濱／綜合報導

住了不少有錢人的天母區，時常被網友戲稱為「天龍國」。一名網友抱怨，日前他到天母某間韓式料理店用餐，看完菜單後點了一份520元的「石燒豬五花」，但店員只送了2片肉過來讓他當場看傻，再三向老闆確認後還得到5字回應，事後氣炸直呼「再也不會去！」

原PO在「爆怨公社」貼出一張照片，只見他點的「石燒豬五花」送來了2片手掌大的薄切肉、5根生菜及1碟甜辣醬，但要價不菲，當下他詢問老闆「就這樣要520？」沒想到卻得到「這是我們天母本地豬」的回應，讓原PO瞬間翻白眼。

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▲▼天母2片豬五花要價520元，網友傻眼。（圖／翻攝爆怨公社）

▲網友日前去天母韓式料理店吃飯，點了520元的豬五花肉，看到份量後傻眼。（圖／翻攝爆怨公社）

他理解台北什麼都貴，但卻酸說「能在天母養豬真的很厲害！」並坦言絕對不會再去光顧。不少看完貼文的網友也傻眼直呼，「這豬吃的是松露的吧」、「天母哦...有沒有可能養在他房間」、「我點日本和牛A5都沒有這麼貴」、「天母地區有養豬場？」、「天母人有養豬？」。

也有人酸說，「天母是天龍國，養的豬是天龍豬」、「天龍豬，當然高貴」、「有含租金的天母豬」、「吃盤子長大的豬」、「含金湯匙出生的豬」、「你吃完就走，他攔你就說，我是天母本地人」、「天母的空氣比較不一樣，當然也要算進價格裡啊」。

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