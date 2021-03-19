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女兒跟風改名「鮭魚」！霸氣媽2句勸退：沒讓你瘦過　全場讚爆

▲▼鮭魚,海鮮,握壽司,壽司。（圖／記者黃士原攝）

▲鮭魚握壽司。（示意圖／記者黃士原攝）

記者施怡妏／綜合報導

「鮭魚」之亂席捲全台，知名連鎖餐廳「壽司郎」17、18日天推出名字「鮭魚」免費吃活動，掀起民眾改名風潮，一名媽咪表示，女兒詢問她有沒有改過名字，表示想改名「顏鮭魚」去爽吃一波，她當下立馬勸退，霸氣放話「想吃什麼媽媽都出錢」，還說要帶女兒去東港「吃到吐」。

「討厭的鮭魚之亂！」媽咪在臉書「爆怨公社」發文，女兒昨（18）天傳LINE表示，想改名叫顏鮭魚，跟風吃免費壽司。聞言，她當下立刻回「不要起笑，你改名字所有資料都要重新辦理」，為了讓女兒打消此念頭，她還豪邁表示，「要吃什麼都是媽媽出錢，愛吃帶妳去東港吃到吐」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲▼女兒跟風想改名叫鮭魚。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO還補充，女兒還很認真跟她討論，而且前兩個月才帶女兒去吃過壽司郎，「就不知道在搞什麼，我氣瘋了」，經過勸阻之後，女兒後來決定放棄改名，「 我已經勸退了，要吃什麼都是媽媽付錢，也沒讓她瘦過」。

貼文一出後，網友們表示，「年輕人真的好洗腦」、「為了免單去改名字，到底是要有多窮」、「其實真的蠻丟臉的」、「好像真的沒這個必要吧」、「改名的好像這輩子沒吃過一樣」。還有人稱讚原PO高EQ，「妳教育的真好！價值觀真對」。還有人說「阿姨，我不想努力了」、「我也想去東港吃到吐」。

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