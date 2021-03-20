臭味衝腦！公館隱藏版神級臭豆腐　要加「神秘Line群」才吃得到



▲公館商圈附近出現「神級臭豆腐」，吸引大批民眾「聞臭」排隊。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

臭豆腐是全台各地常見的庶民小吃，跟老闆點份炸得酥脆的臭豆腐，配上酸酸甜甜的台式泡菜可說是味蕾的一大饗宴，近日公館商圈有一家神秘臭豆腐店爆紅，不但一星期只開2個晚上，每天還只限量200份，限時限量的賣法不但沒有趕跑顧客，「臭到深處」的臭豆腐還吸引附近大批學生排隊品嚐，為了控管人數，老闆甚至在Line上成立群組供人預約，額滿為止。

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▲為確保品質，臭豆腐油炸的溫度與時間都有精準掌控。（圖／記者游宗樺攝）

為瞭解臭豆腐受歡迎的程度，《ETtoday新聞雲》記者週五晚間9時許，前往位於師範大學公館校區附近查找，發現路邊有輛攤車旁圍滿人群，而老闆就在攤車前專心炸起臭豆腐，從塑膠籃內拿出發酵完成的臭豆腐，放入高溫油鍋中炸成金黃色，撈起後加入醬料、泡菜，一道味道濃郁，入口美味的臭豆腐就完成了。

林老闆表示，臭豆腐好吃的秘訣並無他法，重點是豆子的選擇要好，一分錢一分貨之下，採用精選的黃豆製成的豆腐會有彈牙口感。為了使臭豆腐能夠入味，會在每週二將豆腐放入利用水果、蔬菜調製的臭滷水中，浸泡2天後拿出販售，為確保品質，每次只做400份臭豆腐，僅在星期五、六晚間10時左右營業，但如果遇到下雨天，會機動調整於星期四開始販售。

由於生意太好，現場往往會排起長長人龍，為維持秩序，林老闆在Line上設立群組，顧客要在中午前預訂，太晚可能就吃不到。為了吃臭豆腐而上Line群組預約，可能創下全台先例。台大工商管理系林同學表示，之前在朋友的推薦下來吃臭豆腐，覺得很好吃就跟讀戲劇系的女友一起來吃，聽說老闆開了5個Line群組都已經額滿，還好朋友在之前就已經把自己拉進去。

▲許多顧客爬上圍牆，探頭等待臭豆腐起鍋。（圖／記者游宗樺攝）

林老闆指出，在公館一帶賣臭豆腐已經賣了約30年，之前因為被嫌味道「臭得像糞坑」，遭附近住戶檢舉，只好搬到現在地點。由於緊鄰大學校區，許多學生「聞臭」而來，爬上學校圍牆探頭等候，有人拿到新鮮起鍋的臭豆腐後，直接坐在路邊開始嗑起來，因為顧客太熱絡群組已經額滿，目前要透過加老闆的私人Line，成為好友後才能下訂單。

▲臭豆腐炸至金黃色，搭酸甜的台式泡菜與帶甜味的醬油，成為公館一帶熱門的宵夜美食。（圖／記者游宗樺攝）