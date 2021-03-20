　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

臭味衝腦！公館隱藏版神級臭豆腐　要加「神秘Line群」才吃得到

▲▼公館商圈附近出現「神級臭豆腐」，限時限量還需加入神秘賴群才能預訂。（圖／記者游宗樺攝）
▲公館商圈附近出現「神級臭豆腐」，吸引大批民眾「聞臭」排隊。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

臭豆腐是全台各地常見的庶民小吃，跟老闆點份炸得酥脆的臭豆腐，配上酸酸甜甜的台式泡菜可說是味蕾的一大饗宴，近日公館商圈有一家神秘臭豆腐店爆紅，不但一星期只開2個晚上，每天還只限量200份，限時限量的賣法不但沒有趕跑顧客，「臭到深處」的臭豆腐還吸引附近大批學生排隊品嚐，為了控管人數，老闆甚至在Line上成立群組供人預約，額滿為止。

▲▼公館商圈附近出現「神級臭豆腐」，限時限量還需加入神秘賴群才能預訂。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼公館商圈附近出現「神級臭豆腐」，限時限量還需加入神秘賴群才能預訂。（圖／記者游宗樺攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲為確保品質，臭豆腐油炸的溫度與時間都有精準掌控。（圖／記者游宗樺攝）

為瞭解臭豆腐受歡迎的程度，《ETtoday新聞雲》記者週五晚間9時許，前往位於師範大學公館校區附近查找，發現路邊有輛攤車旁圍滿人群，而老闆就在攤車前專心炸起臭豆腐，從塑膠籃內拿出發酵完成的臭豆腐，放入高溫油鍋中炸成金黃色，撈起後加入醬料、泡菜，一道味道濃郁，入口美味的臭豆腐就完成了。

林老闆表示，臭豆腐好吃的秘訣並無他法，重點是豆子的選擇要好，一分錢一分貨之下，採用精選的黃豆製成的豆腐會有彈牙口感。為了使臭豆腐能夠入味，會在每週二將豆腐放入利用水果、蔬菜調製的臭滷水中，浸泡2天後拿出販售，為確保品質，每次只做400份臭豆腐，僅在星期五、六晚間10時左右營業，但如果遇到下雨天，會機動調整於星期四開始販售。

由於生意太好，現場往往會排起長長人龍，為維持秩序，林老闆在Line上設立群組，顧客要在中午前預訂，太晚可能就吃不到。為了吃臭豆腐而上Line群組預約，可能創下全台先例。台大工商管理系林同學表示，之前在朋友的推薦下來吃臭豆腐，覺得很好吃就跟讀戲劇系的女友一起來吃，聽說老闆開了5個Line群組都已經額滿，還好朋友在之前就已經把自己拉進去。

▲▼公館商圈附近出現「神級臭豆腐」，限時限量還需加入神秘賴群才能預訂。（圖／記者游宗樺攝）

▲許多顧客爬上圍牆，探頭等待臭豆腐起鍋。（圖／記者游宗樺攝）

林老闆指出，在公館一帶賣臭豆腐已經賣了約30年，之前因為被嫌味道「臭得像糞坑」，遭附近住戶檢舉，只好搬到現在地點。由於緊鄰大學校區，許多學生「聞臭」而來，爬上學校圍牆探頭等候，有人拿到新鮮起鍋的臭豆腐後，直接坐在路邊開始嗑起來，因為顧客太熱絡群組已經額滿，目前要透過加老闆的私人Line，成為好友後才能下訂單。

▲▼公館商圈附近出現「神級臭豆腐」，限時限量還需加入神秘賴群才能預訂。（圖／記者游宗樺攝）

▲臭豆腐炸至金黃色，搭酸甜的台式泡菜與帶甜味的醬油，成為公館一帶熱門的宵夜美食。（圖／記者游宗樺攝）

ET快訊
買家贏了！4元衛生紙、6元蛋塔10萬筆訂單　蝦皮認了全出貨

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

臭味衝腦！公館隱藏版神級臭豆腐　要加「神秘Line群」才吃得到

快訊／臉書網頁版、IG凌晨當機！聊天室私訊傳不出　文字全變「？？？」

超萌動物兇起來「連鱷魚都怕」！被搞笑漫畫耽誤的動物科普書

「神秘聲音」小於25歲才聽得到！　女網紅躺床...實測崩潰了

壽司郎2天噴掉800萬！台灣超過300人改名「鮭魚」吃爆　狂刷1000桌

男大生改名吃免費壽司　吃完捐萬元助弱勢：取之於鮭魚，用之於社會

委屈妹公審「捷運人員暴力」！哭猛扯頭髮又打人　關鍵疑點反遭千人洗臉

全台掀鮭魚之亂！媒體人曝「虛擬與現實」差異：很自然的事

二寶媽沉迷找牛郎「1月要3次」　苦吐婚姻真相：我有生理需求啊

吃避孕藥、荷爾蒙治療者緩打！AZ疫苗血栓疑慮仍在　確定加註警語

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

花蓮椰子伯愛犬「總裁」遭打死！悲留孤獨背影：像自己女兒走了

桃園女搶黃燈90度擊落直行騎士　扶車→催油門逃20mins：我緊張

警聞「九層塔」香不見鹽酥雞... 1.6億大麻藏飲料店樓上遭攻破！

6亞裔遭槍殺！《艾蜜莉在巴黎》Mindy爆哭　「我也很有罪惡感」莉莉柯林斯心疼

臭味衝腦！公館隱藏版神級臭豆腐　要加「神秘Line群」才吃得到

快訊／臉書網頁版、IG凌晨當機！聊天室私訊傳不出　文字全變「？？？」

超萌動物兇起來「連鱷魚都怕」！被搞笑漫畫耽誤的動物科普書

「神秘聲音」小於25歲才聽得到！　女網紅躺床...實測崩潰了

壽司郎2天噴掉800萬！台灣超過300人改名「鮭魚」吃爆　狂刷1000桌

男大生改名吃免費壽司　吃完捐萬元助弱勢：取之於鮭魚，用之於社會

委屈妹公審「捷運人員暴力」！哭猛扯頭髮又打人　關鍵疑點反遭千人洗臉

全台掀鮭魚之亂！媒體人曝「虛擬與現實」差異：很自然的事

二寶媽沉迷找牛郎「1月要3次」　苦吐婚姻真相：我有生理需求啊

吃避孕藥、荷爾蒙治療者緩打！AZ疫苗血栓疑慮仍在　確定加註警語

臭味衝腦！公館隱藏版神級臭豆腐　要加「神秘Line群」才吃得到

花蓮車站「巨大綠石」懸吊半空！4條粗繩牢固封印　用途讓網戰翻　

美國防部長奧斯丁放話　美軍準備好「今晚就能作戰」

快訊／高雄警夜襲工寮追毒品　通緝犯吼「我不要被關」吞農藥輕生

快訊／臉書網頁版、IG凌晨當機！聊天室私訊傳不出　文字全變「？？？」

《東經北緯》拍完兩年才吐疙瘩　柯鑑育走心：朋奉哥跟鄭凱比較好

送淫魔教練入獄10年！南韓冬奧金牌走出傷痛　花2年終演「王者歸來」

詹雅雯確診帕金森氏症　即使做腦手術也無法停止疾病腳步！

美中2+2會談》吳瑟致／美中激烈交鋒　各懷鬼胎目標不同

蘇育平／巾幗不讓鬚眉！以色列女兵爭取到第一線戰鬥任務

萌娃吹風超享受！瞇眼「加冷筍」　張開雙手迎向風：人家還想要～

生活熱門新聞

臉書網頁版凌晨當機

起底鮭魚之夢！中國醫同學猛爆料

二寶媽沉迷找牛郎　1月要3次

妹公審捷運人員施暴　一項關鍵GG

「張鮭魚之夢」有救啦！民政局長曝最後機會

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

「亮搞玩」在哪裡？YouTuber直接送1萬元

大學生吃完免費壽司　捐萬元助弱勢團體

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

壽司郎2天噴掉800萬　狂刷1000桌

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

公務員忙改鮭魚「1人就耗1小時」　她嗆浪費人力

0.25倍速抓超母湯示範！Joeman回應了

壽司郎廚餘是假日6倍！員工被羞辱：還笑著錄影

更多熱門

相關新聞

連老闆都嫌棄　內行人透露吃鍋別點3食材

連老闆都嫌棄　內行人透露吃鍋別點3食材

不管是涮涮鍋或麻辣鍋，台灣人不分季節就是愛吃火鍋，火鍋之所以受歡迎，除了料理簡單，搭配各式湯頭，把喜歡的青菜、肉片、海鮮丟下去煮，再一起享用就很美味，但食材怎麼挑選也是門學問，專攻美食領域的搜狐號「泰安美食客」透露有「3種菜」不建議點來吃，因為就連老闆自己都嫌棄不吃。

偷聞臭豆腐！虎斑貓氣到整隻糊掉

偷聞臭豆腐！虎斑貓氣到整隻糊掉

台北公館商圈平價美食爆多！

台北公館商圈平價美食爆多！

大東夜市「酵素臭豆腐6小塊50元」　遊客轟好貴

大東夜市「酵素臭豆腐6小塊50元」　遊客轟好貴

臭豆腐加布丁！特搜台中古怪美食

臭豆腐加布丁！特搜台中古怪美食

關鍵字：

臭豆腐公館師大分部糞坑

讀者迴響

熱門新聞

臉書網頁版凌晨當機

起底鮭魚之夢！中國醫同學猛爆料

全出貨！4元衛生紙、6元蛋塔10萬筆訂單　蝦皮埋單

半夜淒厲慘叫！人妻遭密封木桶中活活蒸死

14歲少女沒改名「全家都叫鮭魚」

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

二寶媽沉迷找牛郎　1月要3次

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

趙小僑首曝胎停細節　劉亮佐痛哭：不要再生了

即／金融股拋售　美股重挫300點

羅志祥當YouTuber點閱雪崩式下滑

不倫也要保護福原愛！

糊塗媽門外急喊小黑　回家遭鄙視

玄彬13天前約會孫藝真！　見面行程閃爆

妹公審捷運人員施暴　一項關鍵GG

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！
輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面