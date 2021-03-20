陳柏惟推「選民加LINE群送牙膏」　刪Ｑ總部質疑：另類賄選？

▲刪Q總部質疑陳柏惟邀選民加LINE送牙膏是變相賄選。（圖／刪Q總部提供）

記者李忠憲／台中報導

刪Q總部力推罷免台灣基進立委陳柏惟成案在即，20日針對陳柏惟推出「選民加入line群組贈牙膏」文宣，質疑「這算不算另類賄選？」總部表示，早不送、晚不送，卻在這時送牙膏，還不是一般的牙膏，是數百元市售價的高級牙膏，希望「挽回選民的心」？其心可議。

立委陳柏惟團隊執行長李雨蓁表示，一直以來服務處都會舉辦大小活動，上任一年多來累積近百場的推廣活動，今天剛好是世界口腔日，服務處為響應並秉持協助在地優質品牌推廣的信念，由在地廠商提供迷你尺寸（20g）試用版的牙膏來推廣口腔保健的重要性，該尺寸外面買不到。

李雨蓁說，罷免團體所說市價300多元是上市版，與贈送的不同，他們資訊調查不清楚，又亂改人家的圖片抹黑，令人遺憾。但很高興團隊長期舉辦活動的努力被看見，更希望大家能多多支持選區內優質的產品。如果有機會，也想把這個優質產品跟罷免團體分享，畢竟口腔乾淨才不會用錯誤資訊抹黑別人。

▲▼陳柏惟服務處否認指控，表示今天是世界口腔日，才找當地廠商贊助迷你牙膏推廣口腔保健。（圖／陳柏惟服務處提供）

刪Ｑ總部表示，陳柏惟已成他口中最不希望變成的政客，他曾經上博恩夜夜秀說有老人家嫌棄他送的衛生紙不如對手的好，他反嗆：「你去找給你一箱的（衛生紙）、你去找給你一整盒的（衛生紙），看他選上後要跟你拿多少回去！」如今送數百元牙膏的陳柏惟，究竟未來3年還要跟選區選民拿多少回去呢？

刪Ｑ總部也重申，雖然自始至終我們都是小蝦米對抗大鯨魚，陳柏惟有錢有勢有資源，能送的起幾百元一條的牙膏。可是你送再多牙膏也刷不乾淨你出口成髒的嘴，更刷不掉你對反對聲音的惡言相向。

刪Ｑ總部認為，留著陳柏惟是丟台灣民主的臉，刪Ｑ總部所有人雖然都只是平凡公民，但是平凡的匯集也可以成就巨大的力量，罷免不適任立委，為台中第二選區開創出新的格局。

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