　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳柏惟推「選民加LINE群送牙膏」　刪Ｑ總部質疑：另類賄選？

▲▼刪Q總部質疑陳柏惟邀選民加LINE送牙膏是變相賄選。（圖／刪Q總部提供）

▲刪Q總部質疑陳柏惟邀選民加LINE送牙膏是變相賄選。（圖／刪Q總部提供）

記者李忠憲／台中報導

刪Q總部力推罷免台灣基進立委陳柏惟成案在即，20日針對陳柏惟推出「選民加入line群組贈牙膏」文宣，質疑「這算不算另類賄選？」總部表示，早不送、晚不送，卻在這時送牙膏，還不是一般的牙膏，是數百元市售價的高級牙膏，希望「挽回選民的心」？其心可議。

立委陳柏惟團隊執行長李雨蓁表示，一直以來服務處都會舉辦大小活動，上任一年多來累積近百場的推廣活動，今天剛好是世界口腔日，服務處為響應並秉持協助在地優質品牌推廣的信念，由在地廠商提供迷你尺寸（20g）試用版的牙膏來推廣口腔保健的重要性，該尺寸外面買不到。

李雨蓁說，罷免團體所說市價300多元是上市版，與贈送的不同，他們資訊調查不清楚，又亂改人家的圖片抹黑，令人遺憾。但很高興團隊長期舉辦活動的努力被看見，更希望大家能多多支持選區內優質的產品。如果有機會，也想把這個優質產品跟罷免團體分享，畢竟口腔乾淨才不會用錯誤資訊抹黑別人。

▲▼刪Q總部質疑陳柏惟邀選民加LINE送牙膏是變相賄選，陳柏惟服務處否認。（圖／陳柏惟服務處提供）

▲▼陳柏惟服務處否認指控，表示今天是世界口腔日，才找當地廠商贊助迷你牙膏推廣口腔保健。（圖／陳柏惟服務處提供）

▲▼刪Q總部質疑陳柏惟邀選民加LINE送牙膏是變相賄選，陳柏惟服務處否認。（圖／陳柏惟服務處提供）

刪Ｑ總部表示，陳柏惟已成他口中最不希望變成的政客，他曾經上博恩夜夜秀說有老人家嫌棄他送的衛生紙不如對手的好，他反嗆：「你去找給你一箱的（衛生紙）、你去找給你一整盒的（衛生紙），看他選上後要跟你拿多少回去！」如今送數百元牙膏的陳柏惟，究竟未來3年還要跟選區選民拿多少回去呢？

刪Ｑ總部也重申，雖然自始至終我們都是小蝦米對抗大鯨魚，陳柏惟有錢有勢有資源，能送的起幾百元一條的牙膏。可是你送再多牙膏也刷不乾淨你出口成髒的嘴，更刷不掉你對反對聲音的惡言相向。

刪Ｑ總部認為，留著陳柏惟是丟台灣民主的臉，刪Ｑ總部所有人雖然都只是平凡公民，但是平凡的匯集也可以成就巨大的力量，罷免不適任立委，為台中第二選區開創出新的格局。

珠光粉色超美


【更多新聞】

換戰蚵仔！姓名有「蚵」吃免費蓋飯　鹿港業者：柯、娥同音半價

警聞九層塔香不見鹽酥雞　中市破1.6億大麻農場：藏身飲料店樓上

女騎士遭撞斷頸椎命危！18歲賓士富少遭爆：無照闖禍還玩IG

ET快訊
快訊／西濱重大車禍！預拌車撞小客車爆火球　1人慘成焦屍
快訊／尖石火燒山！多處火煙狂竄　居民直播求救：直升機快來
快訊／福原愛媽媽「突現身機場」！悄回日本…江宏傑全家低調送機
27歲辣媽洗澡拍照PO婆家群組！放大「驚見肉色亮點」崩潰秒收
快訊／蘇貞昌、陳時中確定帶頭施打AZ疫苗！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文談中火增「氣」：和中市府協調燃煤改成燃氣

蔡英文籲中火增燃氣　盧秀燕當面建議應「汰舊換新」

趙少康「退場」韓國瑜等抬轎？　江啟臣苦笑：尊重選擇

視察台東原住民族產業發展　賴清德閉門和青年座談

趙少康被「一年條款」惹毛！建議解散中常會　江啟臣回應了

粉帽女逃票還上網討拍汙衊站務員　北捷怒開7500罰單

陳柏惟推「選民加LINE群送牙膏」　刪Ｑ總部質疑：另類賄選？

緬懷牛隻對台灣貢獻　游錫堃：年輕子弟要有動物正義觀念

軍備局印刷所雇員爆偷接單私印教材　國防部：毋枉毋縱配合偵辦

國際消除種族歧視日前夕　陳菊：持續打造友善環境落實平等自由

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

花蓮椰子伯愛犬「總裁」遭打死！悲留孤獨背影：像自己女兒走了

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

桃園女搶黃燈90度擊落直行騎士　扶車→催油門逃20mins：我緊張

林月雲讚女婿節儉「月花5000元↓」　侯佩岑被爆「前任都很帥」老公不介意

蔡英文談中火增「氣」：和中市府協調燃煤改成燃氣

蔡英文籲中火增燃氣　盧秀燕當面建議應「汰舊換新」

趙少康「退場」韓國瑜等抬轎？　江啟臣苦笑：尊重選擇

視察台東原住民族產業發展　賴清德閉門和青年座談

趙少康被「一年條款」惹毛！建議解散中常會　江啟臣回應了

粉帽女逃票還上網討拍汙衊站務員　北捷怒開7500罰單

陳柏惟推「選民加LINE群送牙膏」　刪Ｑ總部質疑：另類賄選？

緬懷牛隻對台灣貢獻　游錫堃：年輕子弟要有動物正義觀念

軍備局印刷所雇員爆偷接單私印教材　國防部：毋枉毋縱配合偵辦

國際消除種族歧視日前夕　陳菊：持續打造友善環境落實平等自由

快訊／西濱自小客遭預拌車撞「燒成火球」！駕駛慘成焦屍

社工價值掛勾情緒勞動　安寧社工師「3點困惑」：恐讓大眾更混淆

豪華系叉燒拼盤！台北超狂排隊拉麵　老饕必點鮮嫩「真鯛沾麵」

蔡英文談中火增「氣」：和中市府協調燃煤改成燃氣

陳佩琪酸「跟風打疫苗」如改名吃壽司可笑！羅一鈞高EQ回應了

《Sweet Home》高旻示酒局狂飲　未成年舊照外流⋯承認：那是我

快訊／尖石火燒山！多處火煙狂竄　居民直播求救：直升機快來

台大校務會議決議！上課學期改「16+2」週　下學期開始實施

最仙家教徵學生！「牛津大學碩士」秀亮眼經歷　千人跪：鬼神等級

宏碁內部電腦遭駭！傳勒索14億元　緊急通報資訊保護機關處理

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

政治熱門新聞

全出貨！4元衛生紙、6元蛋塔10萬筆訂單　蝦皮埋單

張鮭魚之夢改不回來！　李來希不忍：請先救救孩子

金門女戰神「護花使者」曝光　陳玉珍嬌羞回應了

張鮭魚之夢改名烏龍　李來希憂孩子

趙守博新書解密台灣11位政要

破紀錄！22歲男挑戰戶政系統極限50字　趁機告白女友

北市共51人瘋改名　他8小時內改回原名

AZ疫苗22日開打　蘇貞昌1條件允許就率先接種

王定宇、顏若芳「同居扯分租」　直擊打臉畫面全曝光

331人改名鮭魚搶優惠　柯文哲直呼：社會奇蹟

柯文哲被問鮭魚之亂　笑回：社會奇蹟

王定宇爆同居美女發言人　立法院2會館備「個人套房」

面試獅子座O型不錄取　北市勞局：可重罰150萬

北市28隻鮭魚申請改名　更新戶口名簿衰到戶長

更多熱門

相關新聞

地表最強里長宣布參選台南市立委

地表最強里長宣布參選台南市立委

「地表最強里長」稱號的前台南市龍崎牛埔里長陳永和，正式宣布參選2024年立委選舉，陳永和20日表示，為了要撤銷龍崎掩埋場永久環評執照，絶不願意再看到掩埋場有死灰復燃的機會，他正式宣布參選2024 年台南市第六選區區域立委選舉！

公館暗藏神級臭豆腐　要加神秘賴群才能吃到

公館暗藏神級臭豆腐　要加神秘賴群才能吃到

分析陳伯惟罷免結局　黃暐瀚：很難跨過門檻

分析陳伯惟罷免結局　黃暐瀚：很難跨過門檻

高雄女孩瘋狂上車！人妻見紙條傻眼

高雄女孩瘋狂上車！人妻見紙條傻眼

遭立委指月薪4萬起跳「唬弄」港人　一銀：理專年薪有達200萬

遭立委指月薪4萬起跳「唬弄」港人　一銀：理專年薪有達200萬

關鍵字：

陳柏惟3Q立委罷免刪Q牙膏LINE

讀者迴響

熱門新聞

實戰30cm黑人！大槻響自曝「被頂到肺」

外送員抵達「才知是送肉粽現場」　一看名字崩潰

吳夢夢SWAG收入公開！低到網友傻眼

「全台最美鮭魚」吃爆壽司郎　正妹林鮭魚甜美現身

14歲少女沒改名「全家都叫鮭魚」

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

泰森150kg女兒減肥成功　男友像哈登

起底鮭魚之夢！中國醫同學猛爆料

半夜淒厲慘叫！人妻遭密封木桶中活活蒸死

高雄藤枝森林遊樂區預計5/7開園

情緒勞動有價！台大女出租每小時收1200元

二寶媽沉迷找牛郎　1月要3次

身體失控狂扭！師父讓美女信眾當場被上身

新竹學校今晚「送肉粽」路線曝光

趙小僑首曝胎停細節　劉亮佐痛哭：不要再生了

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！
相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面