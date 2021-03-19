委屈妹公審「捷運人員暴力」！哭猛扯頭髮又打人　關鍵疑點反遭千人洗臉

▲女網友指控被「捷運站務人員毆打」。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友19日晚間在臉書《爆料公社》發文，指稱她15日晚間從台北捷運台電大樓站離開時，疑似因為「未刷票（卡）出站」遭到站務人員攔截，對方甚至當眾拉扯她的頭髮、出拳腳進行攻擊，事後她立刻報警處理。文章分享後立刻引發網友熱議，儘管原PO指證歷歷，但大家懷疑事件並不單純。

原PO表示，她3月15日晚間9時許從捷運台電大樓站離開，不料遭到一名女站務人員沿路尾隨且跟蹤她進入超商，「她說我未刷票（卡）出站，要我當場掏出卡片，並當眾拉扯我的頭髮，導致我的頭皮撕裂傷，甚至動手毆打我本人，讓我的後背包破洞20公分」。

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▲女網友指控被捷運站務人員毆打。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO強調，她事後馬上報警求助，警察同仁隨即陪她到捷運站驗票，「請問大家，站務人員的行為已構成傷害，她不但不認錯，還請其他兩位站務人員一起檢舉我本人」、「大家都知道，如果卡沒有刷過，可以當場補車票，並於站內處理完畢，這位小姐卻把自己當成員警找我麻煩，請還我一個公道」。

文章分享後立刻引發網友熱議，儘管原PO指證歷歷，但大家懷疑事件並不單純，因為原PO指稱事件發生在15日，但公開的照片卻是13日拍攝，加上沒有對方動手的影片，所以多數人都保持觀望態度，有人說「現在還有人信一面之詞嗎」、「看起來就是妳逃票被抓到啊」、「沒有影片，我不予置評」、「等風向出爐」。

▼網友表示，「現在還有人信一面之詞嗎」。（圖／翻攝自爆料公社）