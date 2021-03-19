最美區間車今南港試乘！4／1「基隆站首航」　清明連假正式上線

▲台鐵邀請相關團體試乘EMU900通勤電聯車。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局購入EMU900型空調通勤電聯車，首批列車於去年10月抵台，今日邀請無障礙、自行車、銀髮、幼兒、婦女團體等，在南港車站試乘列車，體驗車上服務設備，並收集使用者意見作為參考，以進一步提升完善度，預計新車將可在4月1日首航，清明連假正式投入營運。

試乘體驗活動邀請到中華民國脊髓損傷者聯合會、自行車新文化基金會、中華慈雲慈善利生推廣協會、台灣兒童少年希望協會、台灣溫柔生產推廣協會等，共11個團體，108人參與，針對列車創新服務設備的亮點特色，如無障礙空間、自行車放置空間及「好孕到」座位區作為主要體驗項目。

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台鐵局指出，EMU900型空調通勤電聯車的無障礙車廂位於第6車，設有多功能友善廁所，客室內走道不設置中央立柱的貼心設計，方便使用輪椅或嬰兒車的旅客移動及進出。

▲▼EMU900通勤電聯車針對婦女、幼兒、騎自行車者、行動不便者等設置便利設施。（圖／台鐵）

新設置的輪椅服務區，採用集中式的空間規劃，可使列車長及車站服務人員即時提供完善的服務，讓身障人士「一起來搭車出遊」成為日常生活，享受在車上看風景、聊天的樂趣。等到全部車站月台無階化工程完成後，輪椅上下列車將會更方便。

而直立式自行車架裝設在第1車與第10車，相較於水平放置式，更增加車內旅客的活動空間，方便愛車就近保管，也不需擔心妨礙其他旅客，且自行車架適用大人、小孩的各種尺寸、型式的自行車。

台鐵局表示，EMU900型空調通勤電聯車目前測試進度順利，可望於3月底前完成全部測試，並取得IV&V(第三方獨立驗證及認證單位)的安全營運認證，預計於4月1日在基隆車站南站廣場舉辦首航典禮，並於清明假期正式投入營運。