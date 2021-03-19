中美會談時間緊湊！ 王毅問午飯吃了沒？...楊潔篪：我吃泡麵

記者魏有德／綜合報導

中美外事主管會談首日進行2場會談，第一輪從當地時間13時左右開始，過程超4小時，會談氣氛火藥味十足，不斷針對固有立場激烈交鋒。相較於過程中的火爆氣氛，陸媒也曝光一段約6秒左右的畫面，畫面主角為大陸的兩位代表「楊潔篪及王毅」，他們在進入會場前的一段對話，反映出中美會談的緊湊時程。

▲大陸外長王毅問中央外事辦主任楊潔篪午餐吃了沒。（圖／翻攝CGTN微博）

根據《CGTN》釋出的畫面，王毅與楊潔篪各自帶著口罩並肩快步走向會場，當兩人通過走道上的媒體區時，王毅側身問了楊潔篪一句，「午飯吃了沒？」楊潔篪則是邊走邊回答，「嗯，我吃的泡麵。」隨後兩人便在維安人員的保護下進入會場。

和以往不同的是，礙於當地防疫規定，中美雙方人員避免過多接觸，在阿拉斯加的會談首日是採取各自解決用餐問題的方式進行。

▲中共中央外事辦主任楊潔篪在中美會談前吃泡麵果腹。（圖／翻攝CGTN微博）

據了解，首日會談一共進行兩場，第一場從當地時間13時起，一直到傍晚17時左右結束，過程長達4小時。緊接著，第二場會談從晚間19時40分左右開始，不到3小時便會談便結束。扣除掉會議時間，中間的休息過程，雙方準備資料及擬定攻防策略勢必會佔去一部分時間，留下來的用餐時間可能不會太多。