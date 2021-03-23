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「小趙薇」張京走紅阿拉斯加　陸4大美女翻譯官之首是「她」

▲大陸外交部翻譯官張京有「小趙薇」的稱號。（圖／CFP）

▲大陸外交部翻譯官張京有「小趙薇」的稱號。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

中美兩國外事主管在阿拉斯加會談，過程中最吸睛的竟是大陸翻譯官「小趙薇」張京，張京在會議上將楊潔篪近20分鐘的脫稿發言速記並完成翻譯，另外界印象深刻。大陸外交部翻譯司內顏值與實力並重的美女翻譯官近年經常登上媒體版面，首席翻譯官張璐經常出現在總理身旁，她最著名的便是將中文古詩詞完美翻譯成英文辭藻。

▲44歲的張璐為大陸國務院總理御用翻譯官。（圖／CFP）

▲44歲的張璐為大陸國務院總理御用翻譯官。（圖／CFP）

現年44歲的張璐為大陸外交部翻譯司西葡語處處長，她在2000年畢業後，一度成為前後任總理胡錦濤及溫家寶的首席翻譯。李克強接任國務院總理後，張璐也經常擔任總理中外記者會上的翻譯官，被外界認為是翻譯斯內的第一把交椅。

▲錢歆藝經過重重篩選及考驗才進入外交部任職。（圖／翻攝中國政府網）

▲錢歆藝經過重重篩選及考驗才進入外交部任職。（圖／翻攝百度百科）

杭州外語學校畢業的錢歆藝有著「冰山美人」的稱號，她在翻譯現場總是被拍下眉頭緊鎖、雙唇緊閉的凝重神色，不過，這樣的氣質卻不影響她在外交場合上的發揮。雖說錢歆藝是畢業於翻譯官搖籃的學校，但她的應聘之路並不順利，是經過重重篩選才擠進大陸外交部翻譯司。

另一位畢業於杭州外語學校的便是在中美阿拉斯加會談上爆紅的「小趙薇」張京。張京從初中便立志當一名外交官，高中畢業憑藉優異成績保送外交學院。她的成名全因2013年在第十二屆全國人大一次會議舉行的一場記者會。張京當時留著齊肩長髮，身穿黑色套裝，一雙大眼睛神似趙薇，吸引現場不少攝影師關注，瞬間紅遍網路。

▲姚夢瑤是大陸4大美女翻譯官中年紀最輕的一位。（圖／CFP）

▲姚夢瑤是大陸4大美女翻譯官中年紀最輕的一位。（圖／CFP）

4大美女翻譯官中年紀最輕的姚夢瑤在北京外語大學畢業後便考入外交部，李克強夫人程虹第一次出訪衣索比亞時，姚夢瑤變出任她的隨身翻譯。值得注意的是，程虹本身便是英語專業的教授，姚夢瑤跟著她出訪，英語能力勢必得受到一定認可。

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