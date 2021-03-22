陸外交部：中美高層對話及時有益　加深雙方相互理解

▲中美高層在阿拉斯加進行對話。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中美高層戰略對話上周在阿拉斯加落幕，大陸外交部22日表示，中美在這次對話期間，圍繞各自的內外政策，中美關係以及共同關心的重大國際地區問題，進行了坦誠深入、長時間建設性的溝通，對話是及時的、有益的，加深了相互理解。

▼大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）



大陸外交部發言人華春瑩指出，首先雙方同意按照兩國元首通話精神，保持對話溝通，開展互利合作，防止誤解誤判，避免衝突對抗，推動中美關係健康穩定發展，雙方都希望繼續這種高層戰略溝通。

華春瑩提到，其次，中方在涉及自身主權安全、發展利益的問題上闡明堅定立場，相信美方對此有了更清晰的認識，中方向美方明確指出，主權和領土完整是重大原則問題，「美方不要低估中方捍衛國家主權、安全、發展利益的決心，不要低估中國人民維護民族尊嚴和正當權益的意志，希望美方同中方相向而行，特別是要尊重和照顧彼此核心利益和重大關切。」

▼中共政治局委員楊潔篪、大陸外交部長王毅。（圖／路透社）



華春瑩提到，美方重申在台灣問題上堅持「一個中國」政策，此外雙方還就一些具體領域合作問題進行了討論，並且達成了一些共識，比如說雙方都致力於加強在氣候變化領域對話合作，雙方將建立中美氣候變化聯合工作組，探討了為各自外交領事人員接種新冠疫苗做出對等安排，同意將本著對等互惠的精神就便利彼此外交領事機構和人員活動以及媒體記者相關問題進行商談，並且同意就經貿、兩軍、執法、人文、衛生、網絡安全以及氣候變化、伊核、阿富汗、朝鮮半島、緬甸等一系列的問題保持和加強溝通協調。

華春瑩強調，中方對於發展中美關係的態度是明確的、一貫的，中方致力於同美方實現不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏，同時堅定捍衛自身主權、安全、發展利益，希望美方也能相向而行，特別是要尊重和照顧彼此核心利益和重大關切，「在此基礎上，中方對中美繼續對話的大門始終是敞開的。」

▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）。（圖／路透社）

