政院喊卡「勞工職災保險法」　邱顯智：一如以往跳票豪不易外

▲時代力量立委邱顯智。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文政見之一「勞工職業災害保險及保護法案」原定在18日行政院會上通過草案，但有媒體披露有企業知情後，擔心恐增加雇主的保費負擔而引發反彈，暫不處理，而政院官員則表示，將再檢視對各方造成的影響。對此，時代力量立委邱顯智19日批評，「豪不易外的，一如以往的跳票」。

歷時逾5年討論的「勞工職業災害保險及保護草案」在2019年12月送入行政院後毫無動靜。日前《自由時報》揭露，行政院原定18日通過「勞工職業災害保險及保護草案」，優先在立法院本會期完成職災保險單獨立法，豈料企業界擔心若明定4人以下為型公司納入強制加保範圍，會增加雇主負擔，於是行政院選擇暫不處理。而有政院官員表示，將再檢視對各方造成的影響。

對此，邱顯智19日透過臉書指出，「整合現行的相關法令，將職災保險單獨立法，建構預防、補償、重建體系，擴大被保險人的範圍，讓更多從事危險工作的勞工加入。建立部分失能年金給付，而且要協助職災勞工職能重建與復工，讓遭受職災的勞工再站起來。」這是蔡英文總統的政見，但毫不意外的，一如以往的跳票。

邱顯智表示，無殼蝸牛以及遭逢職災的勞工，都是社會上邊緣弱勢的族群，期待政府的政策，可以帶來正義。但可惜的是，行政院讓大家一而再、再而三的失望了。

他繼續說，說是沒有社會共識，但職災保險單獨立法，已經歷經了5年的公聽會及工作會議。4人以下的公司強制納保，擴充30萬名勞工納入保障範圍；增加職災給付，讓弱勢職災勞工可以安心生活，這些都是值得大大鼓勵的施政作為。

邱顯智質疑，「還是說，政府的施政遇到壓力就轉彎呢？」

另外，邱顯智也提到，「這種感覺，有沒有似曾相識？」上週原定要實施的囤房稅政策，也因故喊卡，徒留大家一陣錯愕。

▼邱顯智19日臉書發文談「職災保險單獨立法」。（圖／翻攝自Facebook／邱顯智，點圖可放大）