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時力主張房地合一稅率採獲利累進　籲政院加速推動囤房稅

▲▼時代力量黨團召開「別怕燙！房地合一量能課稅，囤房課稅不該缺席」記者會。（圖／時代力量黨團提供）

▲時代力量黨團召開「別怕燙！房地合一量能課稅，囤房課稅不該缺席」記者會。（圖／時代力量黨團提供）

記者林銘翰／台北報導

行政院會11日通過「房地合一」所得稅法修正草案，個人、法人持有2年內賣房將重課45%，但囤房稅相關草案確定暫時不會推出。對此，時代力量立法院黨團16日呼籲行政院「別怕燙」，主張應採級距量能課稅，質疑行政院政策轉彎、不推動囤房課稅的決定。

時代力量黨團16日上午於立法院召開「別怕燙！房地合一量能課稅，囤房課稅不該缺席」記者會。

時代力量黨團副總召陳椒華表示，現今台灣的高房價讓青年無法負擔，也是導致少子化的一個重要原因，進而影響未來的經濟競爭力，解決高房價是促進未來臺灣經濟能量， 也是最為緊要的事情之一。

陳椒華指出，最近行政院推出《所得稅法》的修正草案，推動房地合一稅，時力黨團肯定政府的努力，但是也有許多評論指出，口袋夠深並有心炒作的人，光是拉長持有的時間限制，仍會讓房地合一稅的改革目標打折。

陳椒華主張，除了拉長持有的時間期限外，更應該要以獲利級距量能課稅的方式，將售房獲利也列入作為課稅的基準之一，亦即房市交易獲利高的人，應該要多負擔稅金，但若願意降低房屋售價與獲利，也可以得到較優惠的稅率。

▲▼時代力量黨團召開「別怕燙！房地合一量能課稅，囤房課稅不該缺席」記者會。（圖／時代力量黨團提供）

▲時代力量黨團副總召陳椒華。（圖／時代力量黨團提供）

時代力量黨團幹事長王婉諭指出，財政部長蘇建榮曾多次表示，「稅基是未來目標之一，未來將以該目標為主」，並以此暫緩且迴避囤房稅的推動，但稅基的調整應該要與累進稅率一起連動，若只是處理稅基，而不處理各地方政府消極訂定累進稅率的問題，自然就會造成居住不正義。

王婉諭認為，關於稅基的部分，財政部應該要出面統合各縣市一起討論，並參考已有的實價登錄的資訊，制定符合各縣市之合理房屋標準價格，以接近真實房價，使中央及地方的稅基合理化，並定期的進行檢視與調整。

至於稅率的部分，王婉諭則說明，時力黨團已經提出的囤房稅版本中，就是以累進稅率的機制，除了保障基本的房屋持有權益，也可以達降低多戶持有房屋佔整體持有房屋的佔比， 讓更多沒有使用的空屋釋放到市場中。

▲▼時代力量黨團召開「別怕燙！房地合一量能課稅，囤房課稅不該缺席」記者會。（圖／時代力量黨團提供）

▲時代力量黨團幹事長王婉諭。（圖／時代力量黨團提供）

時代力量黨團總召邱顯智表示，行政院宣布暫緩囤房稅的推動，並將政策大轉彎的原因歸結為「房東會將稅金轉嫁至房客的租金」，囤房稅會影響到78萬租客的權益，這個理由完全是操作恐懼的無稽之談。

邱顯智說明，囤房稅最基本的原理，就是為了解決台灣現今因為持有的成本過低導致的囤房，包括持有10戶以上、法人囤房的部分都非常嚴重，而透過持有稅率的提高，能讓所有權人將多餘的房屋釋出，維持整體房市的平穩，抑止房價及房租的上漲。

邱顯智強調，許多實證研究也證明，囤房稅是穩定房市非常關鍵的一步，時力黨團不能理解囤房稅政策的暫緩，也不能接受行政院以稅金轉嫁租金作為理由，把政策轉彎的責任推給租屋的年輕世代。

邱顯智呼籲，行政院應加速推動囤房稅的腳步，不要再以南韓的例子推諉，台灣早已超過南韓的房市漲幅，時力黨團已經提出囤房稅《房屋稅條例》及房屋合一稅《所得稅法》的修正草案，最重要的量能課稅也應該一起多管齊下，台灣才能有一個持續、完整推進的居住正義政策。

▼時代力量黨團總召邱顯智。（圖／時代力量黨團提供）

▲▼時代力量黨團召開「別怕燙！房地合一量能課稅，囤房課稅不該缺席」記者會。（圖／時代力量黨團提供）

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