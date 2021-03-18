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24歲人妻瘋跑趴！懷孕忘記誰是孩子爸　酒店產嬰掐死：不能影響我

▲▼ 女子懷孕生女後掐死在酒店衛生間 。（圖／翻攝自上觀新聞）

▲涉事垃圾站 。（圖／翻攝自上觀新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海24歲的琪琪（以下均為化名）沉迷夜店，還與多名男子發生性關係，結果卻意外懷孕，而她完全不記得孩子是誰的。去年6月的一個清晨，她在酒店的洗手間產下女嬰，「不能讓她打擾我的生活」，隨即將其活活掐死，並用塑膠袋包住扔進附近的垃圾站內。

據《上觀新聞》報導，琪琪國一時就輟學，20歲那年相親認識了阿海，不到半年就結婚，還生下一個兒子，但這之後丈夫態度開始發生轉變，公婆也對她時有指責，這讓她相當痛苦，選擇搬回娘家並提出離婚。

這期間，有朋友向琪琪推薦一家新開的夜店，說是「特別好玩」，從沒去過酒吧的她產生了好奇，一去之後就此愛上，經常獨自一個人跑去玩，每次都會有不同男生過來搭訕、送酒，她也和其中幾人發生性關係。

2019年11月琪琪發現自己生理期已經推遲2個月，這讓她意識到自己又懷孕了，最可怕的是，她根本不記得孩子是誰的。驚慌失措下，她唯一的念頭是不能讓家人知道，不過這樣的話，她就無法去做流產，因為住院需要時間和金錢，而她平時的零用錢都是伸手向家人拿，突然要一筆錢定會引起懷疑。

琪琪決定走一步算一步，一個冬天過去後她肚子隆起，偶爾有人懷疑她但都被搪塞過去。她不僅不知道孩子的生父，而且不知道自己的預產期。

隨著新冠疫情漸漸好轉，琪琪和丈夫辦理了離婚手續，徹底恢復自由身。令人訝異的是，已經懷孕的她竟然又開始花天酒地的生活。

▲▼ 女子懷孕生女後掐死在酒店衛生間 。（圖／翻攝自上觀新聞）

▲事發過程被監視器拍下 。（圖／翻攝自上觀新聞）

去年6月25日，琪琪和女性友人一起在附近的旅館開房，打算玩個痛快後直接入住，但對方有事離開，她便獨自一人前往。此時，前幾天在酒吧認識的男子阿寬打來電話，要求借宿一晚，琪琪答應了。

到了清晨5時許，琪琪突然肚子一陣疼痛，原來是羊水已破，她即將生產了，而阿寬還醉醺醺躺在床上，她怕吵醒對方引來麻煩，於是一個人坐在馬桶上，咬緊牙關忍著痛，數十分鐘後產下嬰兒。

小小的嬰兒渾身是血，臍帶還沒有斷開。琪琪原本還坐著緩神，她一聽到「哇哇」哭聲瞬間反應過來，「絕不能讓人知道這個孩子，不能讓她打擾我的生活。」

從產下嬰兒到痛下殺機，過程不到10分鐘，琪琪一手捂住孩子的口鼻，另一手掐住脖頸直至死亡，隨後迅速脫下身上穿的衣服包住屍體，這時她才發現自己生下的是一個女嬰，但她顧不上情緒湧動，用塑膠袋在外面包裹幾層，偷偷下樓找到一個垃圾站，將孩子扔在了乾垃圾桶裡。

扔掉孩子後琪琪松了一口氣，下午便返回家中。直到當天清潔工在打掃垃圾房時，無意發現了嬰孩屍體，警車的鳴響打破的社區的平靜，幾名員警敲響琪琪的家門。

檢察院審查認為，涉事女子故意非法剝奪他人生命，已涉嫌故意殺人罪，且被害人是其親生女兒，應當酌情從重處罰。近日，上海市青浦區檢察院對本案提起公訴，依法追究刑事責任，並建議判處14年以上15年以下有期徒刑。

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