徐國勇：鮭魚改名潮發生前　全國就有10個人名字叫鮭魚

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

迴轉壽司業者推出諧音哏活動，姓名中有「鮭魚」同音同字者可享免費，近日在全台掀起改名風潮。對此，內政部長徐國勇19日表示，經統計全國有200多個人改名叫「鮭魚」，「在這個事情沒有發生之前，全國就有10個人名字真的取名叫鮭魚」。

行政院長蘇貞昌19日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。民進黨立委林楚茵質詢時表示，最近在全國掀起「鮭魚」的改名風潮，根據戶政系統的最新統計，全台灣至少有332人為了吃免費壽司改名，也讓很多人的名字越來越有創意。

林楚茵指出，根據《姓名條例》第9條第6項規定，字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因者得申請改名，現在換發一張身分證百元有找、成本很低，如果任何人不符合前5項規定有了「特殊原因」，就可以利用此霸王條款免費吃帝王蟹、和牛等，詢問是否會造成法律上執行的漏洞。

對此，徐國勇表示，根據大法官釋字第399號，裡頭提到了姓名的雅或不雅，「什麼叫粗俗不雅是個人主觀認定，戶政人員只能做相關勸導」，原本確實有300多個人想要改名，有些人經過勸導後作罷，所以真正有改名的人是200多個。

徐國勇說明，事實上「鮭魚」這個名字，在這件事情沒有發生之前，全國有10個人名字真的取名叫「鮭魚」，不管名字是雅或不雅，確實就有10個人用這個名字、也不是沒有。

林楚茵再問，《姓名條例》第9條第6項中的「特殊原因」，是否有必要再多一些陳述。

徐國勇則說，《姓名條例》第10條就是「特殊原因」的例事規定，例如因公務需要而改名，但也呼籲民眾不要隨便改名，因為名字是父母給的，或者是自己最後的決定，「全面改會很麻煩，大家都要三思」。

其他人也看了這些新聞...

►一生只能改3次！免費吃壽司瘋改名 記住次數免成終身「鮭魚」

►瘋改名！內政部憂民眾踏上不「鮭」路 強調最多只能改3次

►盡量塞！改名沒字數限制 快把食材全放進名字裡



更多熱門新聞...

►不當「鮭魚」了！北市共51人瘋改名 他早上衝一波⋯8小時後改回來

►最後晚餐衝一波！新北5hrs暴增至74人改名鮭魚 擠爆壽司郎

►「別以為我不敢！」文山男大生改名鮭魚 5人爽吃免費壽司⋯店員竊笑



►振興一下我們的美麗