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公設比衝破50%！高嘉瑜要內政部檢討　花敬群：沒電梯妳上樓用飛的？

▲▼高嘉瑜質詢花敬群。（圖／翻攝立法院直播）

▲高嘉瑜質詢花敬群。（圖／翻攝立法院直播）

記者徐政璿／台北報導

國內建案公設比動輒超過3成以上，引發外界爭論。民進黨立委高嘉瑜28日在立法院內政委員會質詢時表示，現在一堆公設都衝破35%，內湖甚至出現52%的高公設，要內政部檢討公設爭議；不過，內政部次長花敬群緩頰，有公設其實很正常，只是少部分需要檢討，「沒有機電、電梯，妳上樓用飛的嗎？」

立法院內政委員會今（28日）邀徐國勇、內政部次長花敬群、營建署長吳欣修列席，專題報告「建築物公設合理化、透明化及建物登記簿謄本、實價登錄系統揭露事項配合改善作為」，並備詢。

徐國勇指出，公設比是否合理，應從建築基本需求與市場消費需求來看，依設置目的分為2類，包括「必要性的公共設施」應由消費者負擔，例如走廊、安全梯、排煙室等；「必要性以外的公共設施」應著重在資訊揭露，如室內游泳池、KTV、健身中心等。

徐國勇透露，目前正在檢討免計容積部分，朝向合理控制管理委員會空間及機電設備空間面積的方向規劃。

徐國勇表示，至於停車空間檢討部分，因台灣不動產交易市場上，停車位可獨立交易，房屋也常與停車位分開計價，為配合停車位實務需求，將以住戶權益受保障前提下，研議檢討停車空間制度的可行方案。但因涉及層面較廣，會持續傾聽各界意見、審慎評估。

高嘉瑜在質詢時表示，政府應該推實坪制，全世界只有台灣的公設要花錢買。花敬群回應，沒有任何一個國家的公設不要錢，絕對沒有，「是妳把世界趨勢扭曲了」、「妳說的實坪制跟我們不一樣，平行時空啊！」

高嘉瑜指出，事實上98年監委就糾正內政部，房屋虛坪灌水，民眾花大錢買公設，應該針對這部份檢討，這件事從98年到現在，內政部的放任有疏失。

高嘉瑜說，她去年質詢就提到公設灌水，「你（指花敬群）當時說公設是活生生長在那」，難道都要消費者買單？花敬群回應，「妳不坐電梯妳不爬樓梯嗎？」

高嘉瑜接著說，「你不是要檢討灌水現象？」花敬群再解釋，「不是正在檢討了嗎？」少部分公設有爭議，需要合理檢討，但不要一竿子打翻一船人。

針對高嘉瑜質疑內政部放水，花敬群則說，制度要合理化，讓大家用合理的方式去蓋房子，不能都怪罪內政部放水，這樣是很片面的扭曲，地方政府也要擔負一定責任，大家一起來改。

高嘉瑜還說，現在一堆公設都衝破35%，內湖甚至出現52%的高公設，要內政部檢討公設爭議。花敬群則回應，「消費者不要去買就好了」；高怒嗆，消費者有時候是被逼著買，花表示，「哪有這種事，房子那麼多！」

高嘉瑜也提到政府送建商免計容積一事，質疑內政部放水。花敬群不滿回應，你們家沒機電怎麼坐電梯，不要把正常的東西說的很惡質，「沒有機電、電梯，妳上樓用飛的嗎？」

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