網傳「要找到他就告他」　立委憂法院公文書恐曝當事人地址個資

▲立委擔憂，加害人利用法院文書揭露當事人住址個資。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委林楚茵、民進黨立委陳秀寶，以及時代力量立委邱顯智28日召開「糾纏騷擾法立法勿讓裁判書類成漏洞」記者會。林楚茵表示，《跟蹤騷擾防制法》立法已是全民共識，但現行實務上仍存有加害人惡意利用法院文書揭露當事人住址的漏洞，透過訴訟取得被害人個資。

▲邱顯智、陳秀寶、林楚茵。（圖／林楚茵辦公室提供，下同）



林楚茵指出，網路上有留言教學「如果你要找到他，你就告他」等恐怖言論，顯見這樣的問題需要立即修補，個人資料蒐集、處理或利用，不得逾越特定目的的必要範圍，公文書關於住居所地址及相關個資的記載，如非必須，應適時隱匿，避免當事人在訴訟外還需面臨騷擾報復的威脅。

林楚茵補充，跟騷法的立法不是為了阻擋正常男女關係的互動，社會鼓勵大家正常交往，但違法方式不被允許，若因跟騷的立法影響追求的機會，應先檢視行為是否過當。

與會律師謝欣怡表示，許多加害人利用小額訴訟獲取被害人個資，進而騷擾被害人及其家屬，面對這樣的惡意，現行法規至多僅以社維法處保護，處以罰金刑無法達到嚇阻效果，根據自身的訴訟經驗，有當事人因此被迫遠走他鄉甚至逃離到國外，希望這樣的悲劇在修法過後，不會再次重演。

出席的警政署官員回應，跟騷的立法是以被害人為保護中心，感謝各方提出的建議，將研議修正現行提出的《跟蹤騷擾防制法》第10條、11條草案，以讓整部法規保護面向更周延、完善。