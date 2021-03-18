最終日桃市僅3人改名！八德區帥哥「想跟橋本環奈吃鮭魚爹斯」

▲鮭魚之亂最終日，桃園市民政局戶政科指出，18日有3人改名，其中八德區有帥哥改名為「想跟橋本環奈吃鮭魚爹斯」，加上本名3字共14字最多。（圖／翻攝自臉書網路）

記者沈繼昌／桃園報導

壽司連鎖店「壽司郎」推出促銷優惠措施18日最後一天，桃園市政府民政局指出，今天各戶政事務所接獲3位市民改名，其中最多字者為八德區某位帥哥，在原姓名後再加上「想跟橋本環奈吃鮭魚爹斯」計14字最多，還有一位則把姓氏後加上「鮭魚吃到飽」字樣，戶政人員受理改名前都有善盡告知義務，這3位年輕人確認後都強調會再改為原來名字，純粹只是搶吃頓「鮭魚大餐」。

桃園市政府民政局戶政科表示，18日八德區戶政事務所接獲年約20出頭年輕男子更名申請，經戶政人員解說其權益與一生3次改名限度後，將原有姓名加上「想跟橋本環奈吃鮭魚爹斯」總計14字最多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲壽司郎促銷活動18日告終，這波促銷鮭魚商品活動確實造成全台大震撼。（圖／翻攝自壽司郎臉書官網）

另外，楊梅區有市民在姓氏後加上「鮭魚吃到飽」共6字，蘆竹區有市民改名為姓氏後加「鮭魚」，改完名後興沖沖改往鄰近有壽司郎店縣市去大快朵頤一番。

桃園市政府民政局戶政科統計，桃園市境內目前還沒有壽司郎連鎖店，2天來，桃園市各戶政事務所接獲市民申請改名者共計17人，戶政人員都會很盡責地告訴申請者應審慎評估考慮，不要因廠商宣傳活動，在戶籍資料上留下永遠的紀錄，確認改名者須評估一生僅有3次為限，且第2次須在成年後才能申請，申請者確認無誤要改名後才會受理申請。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►影／女騎士搶黃燈90度擊落她 起身→扶機車→催油門逃20分鐘：我緊張

►兩度與12歲少女巫山雲雨 桃園男辯稱兩情相悅、下場曝光



►平均只有24歲！桃園14人改名「鮭魚」 最長17字來自新竹