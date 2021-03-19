高市議長曾麗燕200萬交保！涉詐助理費逾300萬　胞妹遭聲押

▲國民黨籍高雄市議長曾麗燕涉嫌詐領助理費遭到檢方約談，複訊後交保。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

國民黨籍高雄市議長曾麗燕涉嫌不實申報助理費，18日被以貪污罪被告身分傳喚到案，19日凌晨經檢方複訊，諭令曾麗燕以200萬交保候傳，協助她經手助理費的胞妹則被檢方聲請羈押，另曾麗燕的助理5萬交保。檢方初估，曾麗燕等人不法獲利金額至少300多萬，而實際金額仍在清查中。

高雄地檢署偵辦曾麗燕涉詐領助理費一案，18日一早雄檢指揮調查局南部機動站發動搜索，由檢察官帶隊到曾麗燕為在高雄的服務處、辦公處所及居所共15處執行搜索，並傳喚曾麗燕跟她的胞弟、胞妹還有助理等被告9人，以及證人6位，一共15人到案說明，直到晚上10點多，曾麗燕等人陸續被送往地檢署複訊，隨後曾麗燕的胞弟10萬交保，吳姓助理5萬交保。

▲曾麗燕以200萬元交保候傳。（圖／記者黃子倩翻攝）

19日凌晨，檢方裁定曾麗燕以200萬交保，她走出地檢署時神情憔悴，看起來十分疲憊，面對記者追問，她並未多說即快步與家人一同離開地檢署。至於協助曾麗燕經手助理費的曾麗鴻在檢方訊問時，被認定涉申報不實、供詞避重就輕，檢方以有串證之虞，向法院聲請羈押。

▲曾麗燕與胞妹、助理等15人遭檢方約談。（圖／記者黃子倩翻攝）

檢方調查，曾麗燕從99年12月25日起擔任改制直轄市後第一屆高雄市議會議員至今，其胞妹長期依曾麗燕指示辦理提領、保管及發放公費助理薪資事宜，其2人涉嫌於曾麗燕任期內，多次利用遴聘公費助理之機會，以虛報人頭助理名單或低薪高報助理薪資之方式，向高雄市議會不實申請助理補助費，足生損害於高雄市議會對於補助議員助理費用管理之正確性。目前初估不法金額至少達300多萬元，至於實際金額仍在清查中。

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