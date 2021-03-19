改名限3次太嚴格！「鮭魚」提議修法　符合時代潮流：每5年改1次

▲為了吃免費壽司，不少年輕人改名。（圖／記者游瓊華攝）

記者施怡妏／綜合報導

壽司郎「鮭魚之亂」引發改名風潮，全台上百人改名鮭魚，換取免費大餐，但也有不少人，不知道名字只能改3次的限制，發生無法改回原本名字的慘況，因此，有一名網友「鮭魚」，在公共政策網路參與平台提案，「姓名改換相關細則應作調整，以符合時代潮流」，由於提案17日剛通過，目前只有8人附議。

網友鮭魚提議，為了避免少數人濫用改名的權利，應該要延長改名的時間間隔，取代改名次數的限制，「調整至五年以上」，也可以符合時代的自由潮流。

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對於修法可能造成的利益與影響，「鮭魚」認為，可以避免年輕時期衝動，用光改名的次數，「導致一輩子要以鮭魚、珍奶、叉燒包，這樣的名稱生活」，人類的心態是會隨著年紀的閱歷所改變，因此延長改名時間的間隔，「亦已足夠當事人承受後果」。

▲目前只有個位數附議。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）



該提案於17日發起，截止18日早上10點，僅有8人附議，附議期限還有59天。網友們表示，「國外改名並不像台灣這麼容易，宜檢討改進避免浪費行政資源又能照顧到真正有改名需求的人」、「姓名是一個人的代表，慎重對待自己姓名才是正確心態」。

但也有人認為，「就因為少數鮭魚，就要改規定？神邏輯，他想當鮭魚一輩子就讓他去當」、「這完全就是一個情緒及針對性的提案，大多數真的有改名需求的，不會亂改，有需要時才會改，三次機會不限制時間是一種彈性，給需要改名的人方便，你要求一改綁五年，真的需要改名的人怎麼辦？」

除了壽司郎推出同名尋人優惠活動之外，SWAG在粉專寫道，19日前姓名有「鮑魚」者，即可在直播間7天免費暢遊；另外，「亞太電信」的新市仁愛門市也發出「尋人啟事」，即日起至30日止，只要名字與「亞太」同音同字，就送一支NOKIA手機。