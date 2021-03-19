日本人超傻眼！媒體搶報「台灣鮭魚之亂」　主因曝：改名太容易啦

▲日本媒體報導台灣鮭魚之亂。（圖／翻攝自朝日新聞）



記者張方瑀／綜合報導

日本迴轉壽司連鎖店「壽司郎」推出的行銷活動，引爆全台「改名」熱潮，為期兩天的活動吸引超過百人將姓名改成鮭魚，就是為了免費吃壽司。而日本媒體也大篇幅報導此現象，許多日本民眾也感到非常訝異，甚至完全無法想像竟然能輕易改名。

日本《共同社》、《赫芬頓郵報》、《時事通信》、《朝日新聞》等各大媒體，紛紛以「為了打折而改名，台灣民眾擠爆壽司郎」、「為了吃免費吃壽司，有大量的人改名為鮭魚」為題，大篇幅報導台灣壽司郎引爆的鮭魚改名熱潮。日本媒體也很訝異，很難想像居然能為了「吃免費鮭魚」而改名，而主因就是台灣改名實在太容易。

根據《YAHOO！JAPAN》報導，根據台灣規定，每個人一生可以可以改名三次，而且手續比日本還要簡單許多，甚至在當天就能取得新的身分證，吃完鮭魚再改回本名，也不會對生活造成影響。在日本若要改名，必須有正當理由，還得經過法院許可。

名前に「鮭魚（さけ）」が入っている人はタダ。スシローが台湾でそんなキャンペーンを始めたところ、本当に改名する人が続出。 台湾当局は「素敵なお名前を大事にして」と呼びかけています。 https://www.huffp.st/MVKdiKE 由ハフポスト發佈於 2021年3月18日 星期四

報導指出，台灣每年約有10萬人會更改姓名，理由除了同名同姓的人非常多以外，還有一個「改名改運」的特殊文化。對於篤信風水運勢的台灣人來說，改名和改變命運有關，許多人會在運勢下降、結婚、就業等人生轉折點改名，這也不是稀奇的事。

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