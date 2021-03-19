回顧2天鮭魚之亂一招破解！網分析「最大贏家」：以後一講就知道

記者黃翊婷／綜合報導

「壽司郎」17、18日舉辦活動，掀起全台鮭魚之亂，吸引數百人衝去改名，只為了吃一頓免費的壽司大餐。有網友在臉書「爆廢1公社」PO文表示，想要破解這個鮭魚之亂，只要要求出示雙證件就好了，「100多個人有幾個還能出示（證件）去吃的？」沒想到意外掀起其他網友正反意見討論。

▼▲民眾瘋改名「鮭魚」。（圖／記者游瓊華、白珈陽攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

壽司郎17日、18日推出「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，姓名中有「鮭魚」同音同字就能全享全桌免費的優惠，同音的也能享有5折優惠，如果一個字同音則享有9折優惠。沒想到活動消息傳開後，掀起台灣人改名風潮，甚至有人特地跑去改名，再到店家門口攬客，收取人頭費進場大吃一頓。

原PO認為，這場活動明明很好破解，想要免費吃壽司，名字裡就要有「鮭魚」兩個字，業者只要要求出示雙證件，「100多個人有幾個還能出示（證件）去吃的？」或是針對重複多次消費的客人，要求出示第二證件確認身分，「有反制惡性揪團的作為才會更有話題性，也可以燒更久一點。」

▲民眾排隊等著吃壽司。（圖／記者白珈陽攝）

不過，也有網友認為，業者就是想要透過這次活動增加曝光度，「官方都不怕你吃了，幹嘛替他們擔心」、「反正怎麼搞都是消費者的問題，商家絕對是最贏的，以後人家只要說到鮭魚壽司大概都會想起壽司郎」。

而大部分網友對於這場鮭魚之亂，大多都抱持不看好的態度，並紛紛留言調侃，「因為想免費吃就去改名字，有些是無形的成本，花掉是補不回來的」、「台灣鯛要改名台灣鮭了」、「這個企劃本來覺得不會有人叫鮭魚，誰知某些台灣人為了免費，什麼事都會發生」。