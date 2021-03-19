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春分「冷氣團」帶雨恐報到！變天暴跌剩13°C　全台急凍36小時

▲▼ 。（圖／中央氣象局、ecmwf）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員陳伊秀表示，18日晚上到19日清晨有一點環境風場偏東風，迎風面東半部有短暫降雨，不排除有局部較大雨勢發生，已經針對花東兩縣市發佈大雨特報。白天之後雨勢趨緩，僅花東有零星降雨，19日多雲到晴為主，北台灣高溫略微回升至2至4度，感受舒適，可到27度，中南部、東半部可達到27至30度，有點偏溫暖，西半部大致上日夜溫差偏大。

20日適逢24節氣的「春分」，氣象局預報，19、20日（周五、六）各地天氣溫暖，除花東地區有些局部降雨外，西半部大多晴到多雲且溫暖微熱，到了21日（周日）白天將有一道鋒面通過台灣，伴隨較強冷空氣南下，不排除強度可達大陸冷氣團，天氣將有明顯轉變，受鋒面及冷空氣南下，北部、東半部天氣將轉濕冷，氣溫驟降，台北預估將從前一天白天27度一路下跌到約14度。

▲▼ 。（圖／中央氣象局、ecmwf）

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▲▼ 。（圖／中央氣象局、ecmwf）

預計22、23日（下周一、二）恐有冷氣團影響，北東仍偏冷，中南部早晚感受也較冷，22日除了北東有短暫雨，中南部山區也有機會飄一些雨，不過23日乾空氣南下，降雨也會趨緩，各地逐漸轉為多雲到晴的天氣，僅剩東半部還有一些零星雨。氣象局指出，24日（下周三）開始冷氣團減弱，各地溫暖可見陽光，僅東半部仍有零星短暫雨。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》中分析，這波鋒面大概在21日早上到達北部，當天從北部、東半部轉成下雨天，氣溫逐漸下降，因前一天20日白天高溫還在30度，21日從18度開始到晚上，沿海下降到13度，22日清晨是這波冷空氣最強時間，也是氣溫降最低時間，沿海下探12度，也就是說台北市測站可能接觸到14度，達到大陸冷氣團的定義，不能排除可能升級為冷氣團。

吳德榮說，22日白天以後雨就會慢慢停下，空氣回暖，23日冷空氣隨即通過，未來主要降雨集中在東半部靠山區，影響不大，西半部天氣穩定，尤其中南部白天氣溫很高，21日晚上鋒面通過、冷空氣南下，22日還在冷空氣影響下，23日冷空氣才會減弱，19、20日北部31度偏暖，中南部33至35度有點熱，到了21日有明顯變化，冷氣團恐報到氣溫急劇下降，22日清晨下探13度、最低可達12度。

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▲周日天氣將有變化，氣溫下探13度。（圖／氣象局）

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