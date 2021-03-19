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春分冷氣團攻擊！北台灣「乍暖還寒」急凍12℃　霧鎖7縣市

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲週日強冷空氣報到，北台灣「乍暖還寒」驟降19度。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

週日是24節氣中的春分，不過有波強冷空氣報到，北台灣「乍暖還寒」，從週六的31度高溫驟降剩18度，而且越晚越冷、沿海地區甚至僅有13度。冷氣團一直影響到下週一，低溫可能僅剩12度，有機會達到大陸冷氣團的標準。另外，今(19)日西半部地區、基隆北海岸及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖、桃園、新竹、苗栗、台中、雲林已出現能見度不足200公尺的現象，新北、彰化能見度亦較低，請注意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」表示，今、明(19、20日)兩天受高壓迴流影響，各地天氣穩定，東半部偶有零星降雨的機率；白天溫暖微熱，中南部日夜溫差達15度。西半部風弱、不利擴散，空氣品質不佳，常伴隨局部霧的發生，應隨時注意相關資訊。今日各地氣溫：北部16至30度，中部17至33度，南部19至35度，東部18至31度。

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▲▼0319濃霧特報。（圖／翻攝中央氣象局）

▲西半部5縣市有濃霧。（圖／翻攝中央氣象局）

下週(21)日清晨鋒面抵達，北部、東半部轉有明顯降雨，但累積雨量並不多，中部山區亦有短暫降雨的機率；「強冷空氣」緊隨鋒面南下，氣溫驟降、北台灣轉濕冷。「乍暖還寒」(北台灣明日高溫仍近31度，下週日白天氣溫約僅18度，且愈晚愈冷，當晚沿海平地即已降至13及左右)、要注意保暖；其他地區氣溫亦下降。

下週一(22日)仍受「強冷空氣」影響，北台灣偏冷，其他地區早晚亦冷，北台灣平地最低氣溫約可降至12度左右。至於氣象局(公園路)是否會降至14度、而觸及「大陸冷氣團」定義？並不一定！可以再觀察。下週一白天起轉乾，北台灣降雨漸停歇、轉為多雲的天氣。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今(19日)晨4：30真實色雲圖顯示，台灣海峽、北部海面及西半部沿海有低雲或平流霧(左圖) ；1：30雷達回波合成圖顯示，東半部有零星回波(中圖)；4：30累積雨量圖顯示，東半部有零星短暫降雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

下週二(23日)清晨氣溫仍低；白天起冷空氣減弱，氣溫回升，各地多雲時晴。最新歐洲模式模擬顯示，下週二晚、週三(24日)晨有「短波」快速通過，帶來局部短暫降雨的機率；下週三白天起至週四(25日)再好轉為晴時多雲，氣溫逐日漸升。但這波「短波」發生在期末，各國模式的模擬差異甚大，顯示其「不確定性」高，需持續觀察各模式的調整。

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