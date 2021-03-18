毒品通緝犯闖員林市長官邸！兒暗中拍下賊影報警抓到人

▲員林市長游振雄官邸遭到竊賊翻牆入侵。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名有毒品前科遭到通緝的傅姓男子(37歲)，疑似缺錢花用，3月16日闖入員林市長游振雄官邸行竊，恰巧被休假在家的游子發現，用手機拍下賊的照片後報警，昨晚傅男在花壇落網，今天已將他移送法辦，游振雄心有餘悸的說，真的太嚇人了，還好人沒事，今天已經加派保全並設置巡邏箱加強警力維安。

員林市長官邸就位在萬年路上，公所正對面，游振雄談到事發經過，3月16日當天兒子正巧休假人在1樓，下午1時36分從監視器看到傅男翻牆進入公館，站在大門前鬼鬼祟祟，隨即打開大門與竊賊四眼對瞧，傅男還故作鎮定的說聲「哈囉」，但他兒子不慌不忙拿起手機就拍，男子驚覺事跡敗露，拔腿就跑。

游振雄指出，所幸傅男沒有偷到任何金錢及物品，也沒有人員受傷，後來警方根據監視器影像比對，在花壇找到傅男，原來他有毒品前科正遭到警方的通緝，他更感謝警方，今天公所也在官邸增設1名保全，以保護市長安全。

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